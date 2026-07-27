Guanajuato.— Jackie Nava, la campeona mundial gallo, pionera en el boxeo femenil mexicano, tendrá un documental apoyado por Inteligencia Artificial bajo la mano de Gabriel Reyes, quien trabajó en los efectos visuales de Sueño de trenes, película nominada al Oscar.

El documental que ya está en fase final de posproducción lleva por título Puños de esperanza, para una presentación inicial a finales de año y comenzar recorrido festivalero, luego corrida comercial en cines.

La IA ha sido utilizada para contar en unos minutos la leyenda de la “Princesa Azteca”, como se le conoce a Jackie, combinando captura de movimiento con una persona real y el rostro de la hija de la boxeadora, para ponerla como niña.

Jackie Nava hará docu con uso de IA

“Quería contar mis historias y también contar la cara bonita de Tijuana donde hay muchos conflictos, pero mucho talento y disciplina. Es un proyecto que lleva varios meses y que ya usa nueva tecnología”, dice Jackie.

Reyes indica que Puños de esperanza es un documental que abarca toda la vida de la pugilista.

Se pensó en representar la leyenda de la “Princesa Azteca” de manera tradicional, pero significaba un costo elevado, entonces recurrieron a la IA.

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Jackie Nava hará docu con uso de IA

“Al documental no suele pensarse como un aporte a la innovación, pero dijimos que había que darle una oportunidad a la tecnología”, comenta el realizador con entusiasmo.

“Fue con una técnica que nuestros desarrolladores y programadores crearon y se pudo con costo accesible. La IA es algo cara, a veces más que lo normal, además de que uno de los problemas graves es que gasta mucha agua y contamina mucho. Entonces estamos proponiendo algo que llamamos Personal IA para sistemas que no usen la nube, sino instalación local y que se alimente con energía renovable”, detalla.

Jackie Nava hará docu con uso de IA

Puños de esperanza cuenta con entrevistas a os exboxeadores Julio César Chávez y “El Terrible” Morales, quien influyó en Jackie para entrar al cuadrilátero, así como su mamá, además de Gil Mora, el joven seleccionado mexicano que participó en la reciente Copa del Mundo.

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En paralelo se visitarán escuelas mexicanas con una experiencia inmersiva en la que, por medio de visores especiales, se podrá ver el gimnasio en que entrena Jackie y que ella misma presentará.

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