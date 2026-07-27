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Hay autócratas que mantienen cuando menos las apariencias. Dejan las urnas como parte de la escenografía. Daniel Ortega decidió prescindir hasta de ese mínimo ingrediente de una democracia. El presidente de Nicaragua anunció que su país ya no celebrará elecciones que permitan a la oposición disputar el poder. Pero, ¿qué hay detrás de este anuncio? Francisco Guerrero Aguirre, ex secretario para el Fortalecimiento de la Democracia de la OEA, nos habla al respecto.
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