Este jueves empieza la primera Copa del Mundo que será organizada por tres países. México, Estados Unidos y Canadá, están listos para recibir a millones de aficionados y turistas que gastaron una fortuna por sus boletos.

La fiesta de la Copa del Mundo no se la quiere perder nadie. Para muchos, es una oportunidad única en la vida ver un partido de este calibre y por eso están dispuestos a pagar las abultadas cifras que ofrece la FIFA, aunque Gianni Infantino las justifique.

“Nuestro boleto de 6 dólares tiene el precio más bajo que cualquiera de los deportes estadounidenses, nuestro precio promedio, que es de 500 dólares, sigue siendo más bajo que los playoffs de la NBA. La Copa del Mundo será vista por 6 mil millones de personas y es más importante que todo”, declaró el presidente de la FIFA en la conferencia de prensa inaugural.

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Además, explicó que los precios fueron establecidos después de “muchos análisis y expertos que decidieron cuánto costarían”.

En el estadio Ciudad de México, donde México y Sudáfrica jugarán el primer partido del Mundial, se esperan 85 mil aficionados que pagaron desde 6 mil 800 pesos hasta los 350 mil, según datos oficiales y costos de reventa.

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Con orgullo, Infantino destacó que "la demanda de boletos para esta Copa del Mundo no tiene precedentes, la cantidad de solicitudes que hemos recibido es increíble y quiero agradecerle a los aficionados por comprar los boletos para ver la Copa del Mundo. La última Copa del Mundo en esta parte del continente fue en el último siglo, no sabremos cuándo será la próxima vez y por eso es una experiencia única en la vida".