Pocos estadios en el mundo pueden considerarse igual -o más- importantes que los 22 jugadores que se enfrentan en el campo de juego. Sin embargo, el mítico estadio Azteca -renombrado estadio Ciudad de México por motivos comerciales- es la excepción y aún más este jueves cuando se convierta en el primer recinto en el mundo en albergar tres veces el partido inaugural de la Copa del Mundo.

En este imponente Coloso se han escrito algunas de las hazañas más importantes en la historia del deporte y Gianni Infantino, en conferencia de prensa, mostró su admiración hacia el hogar de la Selección Mexicana.

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“En este estadio Pelé y Maradona ganaron la Copa del Mundo, en este estadio se jugó el Partido del Siglo cuando Italia venció a Alemania en el 70, aquí es donde Manuel Negrete anotó un hermoso gol, y es un estadio que tendrá tres partidos inaugurales, una catedral del futbol y definitivamente es parte del mundo y está bendecido por los dioses del deporte", declaró el presidente de la FIFA antes del primer partido.

El mandamás del órgano rector del futbol insistió en la trascendencia que tiene este estadio y recordó cómo su padre le contaba anécdotas de lo que vio en la edición de 1970.

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"Es una emoción única para mí estar en este estadio inaugurando el Mundial número 23. Mi papá me contaba de este estadio, y parecía algo de otro planeta. Creo que este estadio está bendecido por los dioses del futbol porque es increíble poder albergar el tercer partido de inauguración de un Mundial, del primero que se organiza en tres países que es importante porque México, Estados Unidos y Canadá trabajan conjuntamente", concluyó.

Para Gianni, la Copa del Mundo tiene "el trofeo más increíble, es una copa que hace a la gente soñar en todo el mundo" y mañana, en el partido inaugural, “la magia del Azteca va a jugar un papel importante”.