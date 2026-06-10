El Estadio Ciudad de México se prepara para convertirse, una vez más, en el epicentro del futbol mundial. Con una atmósfera cargada de historia y expectativa, el inmueble se engalana para albergar por tercera ocasión en su historia la inauguración de una Copa del Mundo.

Entre los invitados al evento sobresale Fernando Morientes, exdelantero español y referente del futbol europeo, quien ha manifestado su entusiasmo por presenciar el inicio del Mundial en territorio mexicano entre el Tricolor y Sudáfrica.

Lee también Gianni Infantino envía mensaje de paz y unidad por la Copa del Mundo 2026: “Creo en la magia del Mundial”

Más allá del espectáculo inaugural, el exfutbolista mostró especial interés en el talento que puede aportar México, poniendo el foco en nombres como Gilberto Mora y Álvaro Fidalgo, jugadores que despiertan su curiosidad y que podrían convertirse en protagonistas en el escenario más importante del futbol internacional.

"España y México tenemos muchas cosas parecidas, y el primer partido me permite ver con ilusión a México y espero que rompa la barrera del quinto partido para demostrar que es una selección a tomar en cuenta. Tienen jugadores muy jóvenes como Gilberto Mora, quien me ha dejado buenas sensaciones; está en un nivel extraordinario y genera expectativa a nivel mundial. Álvaro Fidalgo decidió jugar con México y le deseo suerte", mencionó.

Lee también Mundial de 2026: ¿Qué partidos se transmitirán por la señal de TV Azteca?

[Publicidad]

Morientes, quien defendió la camiseta del Real Madrid, también aprovechó para desearle el mayor de los éxitos a Javier Aguirre, técnico al que conoce bien por su paso por el futbol español. El exdelantero reconoció que seguir de cerca al futbol mexicano desde Europa no es una tarea sencilla; sin embargo, ha logrado mantenerse al tanto gracias a la investigación en internet y al análisis de videos de los jugadores mexicanos más destacados.

"Tenemos la mala fortuna de no contar con una televisión con los derechos del fútbol mexicano; todo lo que sabemos es por la gente que investiga en internet y ve videos de equipos. Ojalá pronto puedan llegar para permitirle a la gente española conocer la calidad que existe", finalizó.