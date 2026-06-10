TV Azteca transmitirá 32 de los 104 partidos que se disputarán en el Mundial de 2026, donde México, Canadá y Estados Unidos serán anfitriones.

Rumbo al inicio del torneo de la FIFA, donde el balón rodará del 11 de junio al 19 de julio, estos son los duelos que se podrán ver por televisión abierta a través de la señal de TV Azteca.

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Johan Vásquez en festejo de gol con la Selección Mexicana, rumbo al Mundial de 2026 - Foto: Imago7

Este es el calendario completo de los partidos del Mundial de 2026 que transmitirá TV Azteca

Fase de Grupos | Horarios en tiempo del centro de México.

Jueves, 11 de junio

México vs Sudáfrica | 13:00 horas | Ciudad de México, México.

Viernes, 12 de Junio

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Estados Unidos vs Paraguay | 12:00 horas | Los Ángeles, Estados Unidos.

Sábado, 13 de junio

Brasil vs Marruecos | 16:00 horas | Nueva Jersey, Estados Unidos.

Domingo, 14 de junio

Países Bajos vs Japón | 14:00 horas| Dallas, Estados Unidos.

Martes, 16 de junio

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Argentina vs Argelia | 19:00 horas | Kansas, Estados Unidos.

Miércoles, 17 de junio

Inglaterra vs Croacia | 14:00 horas | Dallas, Estados Unidos.

Jueves, 18 de junio

México vs Corea del Sur | 19:00 horas | Guadalajara, México.

Viernes, 19 de juno

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Brasil vs Haití | 18:30 horas | Fidadelfia, Estados Unidos.

Sábado, 20 de junio

Países Bajos vs Suecia | 11:00 horas | Houston, Estados Unidos.

Domingo, 21 de junio

España vs Arabia Saudita | 10:00 horas | Atlanta, Estados Unidos.

Lunes, 22 de junio

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Noruega vs Senegal | 18:00 horas | Nueva Jersey, Estados Unidos.

Martes, 23 de junio

Colombia vs República Democrática de Congo | 20:00 horas | Guadalajara, México

Miércoles, 24 de junio

República Checa vs México | 19:00 horas | Ciudad de México, México.

Jueves, 25 de junio

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Ecuador vs Alemania | 14:00 horas | Nueva Jersey, Estados Unidos.

Viernes, 26 de junio

Uruguay vs España | 18:00 horas | Guadalajara, México.

Sábado, 27 de junio

Panamá vs Inglaterra | 15:00 horas | Nueva Jersey, Estados Unidos.

vs | 15:00 horas | Nueva Jersey, Estados Unidos. Colombia vs Portugal | 17:30 horas | Miami, Estados Unidos.

Además de 17 partidos correspondientes a la Fase de Grupos, la televisora informó que también transmitirá cuatro duelos correspondientes a los Dieciseisavos de Final, cuatro de Octavos de Final, dos de Cuartos de Final, dos de Semifinales y la Gran Final del Mundial de 2026, a falta de dos partidos por confimar.