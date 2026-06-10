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TV Azteca transmitirá 32 de los 104 partidos que se disputarán en el Mundial de 2026, donde México, Canadá y Estados Unidos serán anfitriones.
Rumbo al inicio del torneo de la FIFA, donde el balón rodará del 11 de junio al 19 de julio, estos son los duelos que se podrán ver por televisión abierta a través de la señal de TV Azteca.
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Este es el calendario completo de los partidos del Mundial de 2026 que transmitirá TV Azteca
Fase de Grupos | Horarios en tiempo del centro de México.
Jueves, 11 de junio
- México vs Sudáfrica | 13:00 horas | Ciudad de México, México.
Viernes, 12 de Junio
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- Estados Unidos vs Paraguay | 12:00 horas | Los Ángeles, Estados Unidos.
Sábado, 13 de junio
- Brasil vs Marruecos | 16:00 horas | Nueva Jersey, Estados Unidos.
Domingo, 14 de junio
- Países Bajos vs Japón | 14:00 horas| Dallas, Estados Unidos.
Martes, 16 de junio
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- Argentina vs Argelia | 19:00 horas | Kansas, Estados Unidos.
Miércoles, 17 de junio
- Inglaterra vs Croacia | 14:00 horas | Dallas, Estados Unidos.
Jueves, 18 de junio
- México vs Corea del Sur | 19:00 horas | Guadalajara, México.
Viernes, 19 de juno
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- Brasil vs Haití | 18:30 horas | Fidadelfia, Estados Unidos.
Sábado, 20 de junio
- Países Bajos vs Suecia | 11:00 horas | Houston, Estados Unidos.
Domingo, 21 de junio
- España vs Arabia Saudita | 10:00 horas | Atlanta, Estados Unidos.
Lunes, 22 de junio
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- Noruega vs Senegal | 18:00 horas | Nueva Jersey, Estados Unidos.
Martes, 23 de junio
- Colombia vs República Democrática de Congo | 20:00 horas | Guadalajara, México
Miércoles, 24 de junio
- República Checa vs México | 19:00 horas | Ciudad de México, México.
Jueves, 25 de junio
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- Ecuador vs Alemania | 14:00 horas | Nueva Jersey, Estados Unidos.
Viernes, 26 de junio
- Uruguay vs España | 18:00 horas | Guadalajara, México.
Sábado, 27 de junio
- Panamá vs Inglaterra | 15:00 horas | Nueva Jersey, Estados Unidos.
- Colombia vs Portugal | 17:30 horas | Miami, Estados Unidos.
Además de 17 partidos correspondientes a la Fase de Grupos, la televisora informó que también transmitirá cuatro duelos correspondientes a los Dieciseisavos de Final, cuatro de Octavos de Final, dos de Cuartos de Final, dos de Semifinales y la Gran Final del Mundial de 2026, a falta de dos partidos por confimar.
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