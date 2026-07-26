El 10 de septiembre de 2012, Arturo Manuel Chávez López caminaba sobre el Eje Central de la Ciudad de México. No iba solo, lo acompañaba la comitiva de Morena Tlalpan, movimiento que coordinaba siendo docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Iban pegando stickers de “AMLOVE” y cantando consignas en favor de Andrés Manuel López Obrador, quien había quedado segundo en la elección presidencial ese año.

A casi 14 años de ese momento, en entrevista con EL UNIVERSAL, Arturo Chávez no tiene empacho en recordar el momento que marcó su trayectoria en la política: su integración al Consejo Estudiantil Universitario (CEU), en 1986. El movimiento estudiantil formó a los líderes políticos que años más tarde tomarían el poder bajo la bandera de una ideología de izquierda.

“Yo siempre he dicho que es preferible un gobierno democrático, aunque sea de derecha, que un gobierno autoritario que sea de izquierda”, dice en su oficina dentro del Instituto Nacional Electoral (INE), al que llegó electo como consejero en mayo pasado, señalado por su histórica cercanía con la presidenta Claudia Sheinbaum, precisamente, desde los años en el CEU.

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¿Qué instituto encontró usted al integrarse como consejero?

Es muy agradable decir que hemos tenido un buen recibimiento en general, tanto de parte de los otros consejeros como de los funcionarios de la institución, incluso de los representantes de los partidos políticos. Han sido muy generosos, a pesar de toda esta narrativa de la cercanía con el gobierno. La verdad es que no me puedo quejar.

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Y el INE pues es un instituto cuya trayectoria le da mucha solidez. Yo lo decía desde que me propuse para ser consejero: que la institución funciona más allá de las propias consejerías, es una estructura muy grande que viene desde hace muchos años y que poco a poco se ha ido profesionalizando, de manera que hoy camina casi sola.

¿Hay áreas de oportunidad para mejorar al INE?

Todos saben que soy un promotor de la austeridad. Sí creo que podemos ser más austeros, que podemos ahorrar más recursos si llegamos a acuerdos con los proveedores del INE, pero también creo que hay que apostar por el desarrollo tecnológico. Sí veo áreas de oportunidad, pero encontramos una institución muy consolidada y con mucha experiencia en lo que hace.

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¿Ve algún reto mayúsculo frente a la elección de 2027?

El INE va a sacar la tarea bien en el próximo proceso electoral y en todos los desafíos que se impongan, precisamente, por este cuerpo institucional que trabaja todos los días, más allá de las consejerías. Aunque sí que se han aumentado las tareas, como asumir la transparencia de los partidos políticos y la nueva Comisión de Verificación de Integridad de candidatos. Son desafíos fuertes, pero la institución, desde mi punto de vista, está preparada para afrontarlos.

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Estos señalamientos de cercanía con la 4T, ¿implica un reto para el Instituto?

No, en realidad no, porque insisto, el INE es una estructura que lleva décadas funcionando. El INE es una institución y, si nos apegamos al concepto de institución, son normas, son criterios que ya están establecidos. Yo no puedo llegar aquí como consejero a imponer mis preferencias y forma de pensamiento.

El reto fue para nosotros, el desafío es demostrar, con nuestro trabajo, que somos unos verdaderos demócratas, que llegamos apegados a los valores de la democracia: que llegamos a priorizar el diálogo como el mecanismo para dirimir las diferencias y a respetar la ley. Nosotros hacemos lo que la norma nos dice, no lo que creemos que debe de ser.

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En eso se cimienta esa confianza. Creo que en estos tres meses ya hemos ido mostrando cuál es nuestro talante democrático y cómo estamos dispuestos a dialogar con todas y todos en este espacio de mediación política que ofrece el INE.

¿La Comisión de Verificación no le “cargará el muerto” al INE, si algún candidato sale ligado al narco?

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Estoy convencido de que, en un país que tiene problemas como estos, ser parte de la solución debe ser un compromiso ético. El INE no va a hacer un Sherlock Holmes y va a andar allí persiguiendo aspirantes.

El INE no va a investigar a nadie. El INE va a ser un punto de encuentro entre autoridades y partidos políticos, precisamente por la credibilidad que tiene y por la confianza que tiene la ciudadanía en el Instituto, de que no se va a actuar en función de intereses de nadie, solo de la democracia.

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