Arturo Chávez tomó posesión este miércoles 1 de octubre como nuevo titular de Talleres Gráficos de México, tras haber sido designado por la presidenta .

, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), dio posesión a Chávez y confió en su labor "en favor del pueblo de México".

"Confiamos en que su labor en este organismo público será en favor del pueblo de México", expresó Rodríguez.

"¡Enhorabuena!", celebró Talleres Gráficos de México al darle la bienvenida en sustitución de Maribel Aguilera Cháirez.

em

