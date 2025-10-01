Más Información

agradeció la confianza que le dio la presidenta para ser representante de México ante la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Tras haber sido ratificado por el Senado, Encinas Rodríguez expresó que “en tiempos de crisis”, el multilateralismo es imprescindible.

“En tiempos de crisis, el multilateralismo no solo es necesario, es imprescindible. También lo es trabajar por un futuro con justicia social para los pueblos de América”, escribió en sus redes sociales.

Agradeció también a las senadoras y los senadores que, “desde la pluralidad”, respaldaron su ratificación como embajador.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió la designación que hizo de Alejandro Encinas como representante de México ante la OEA.

En su conferencia mañanera de este martes 30 de octubre en , Sheinbaum Pardo calificó a Encinas como “un gran compañero”.

“Le pregunté si le gustaría, me dijo que ´sí´, y lo nombramos”, expresó la Presidenta.

