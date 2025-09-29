La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo designó a Alejandro Encinas como representante de México ante la Organización de Estados Americanos (OEA).

El nombramiento fue enviado al Senado de la República a través de la Secretaría de Gobernación y la Mesa Directiva lo turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores para su ratificación.

Dicha comisión, que preside el senador morenista Alejandro Murat Hinojosa, convocó a reunión extraordinaria este martes para la discusión y votación del dictamen.

Encinas Rodríguez comparecerá ante los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores y una vez que se apruebe el dictamen, se presentará ante el pleno, por lo que esta misma semana el exjefe de gobierno interino de la Ciudad de México podría rendir protesta en su nuevo cargo.

Encinas reemplazaría así a la embajadora Luz Elena Baños al frente de la delegación mexicana.

Apenas hace tres días, Encinas publicó en EL UNIVERSAL un recuento amplio del caso Ayotzinapa, titulado 11 años, desde su experiencia como titular de la Comisión de la Verdad.

Actualmente, Encinas es Secretario de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana de la CDMX. Tiene una larga trayectoria en gobiernos de izquierda.

Fue secretario de Medio Ambiente (1997), secretario de Desarrollo Económico (2000), secretario de Gobierno (2004) y Jefe de Gobierno del Distrito Federal (2005-2006).

Senador de la República en la LXII y LXIII Legislatura. Presidente de la Mesa Directiva de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Diputado por Coyoacán del Congreso de la Ciudad de México (2018). Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (2018-2023).

Otros nombramientos que la Presidencia de la República envió al Senado son los de Carlos Eugenio García de Alba Zepeda, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República Federativa del Brasil, y Laura Elena Carrillo Cubillas, Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria, Representante Permanente de México ante las Agencias de la ONU en Roma, Italia.

“Por acuerdo de la Junta Directiva, respetuosamente les informo que la Comisión de Relaciones Exteriores celebrará una Reunión Extraordinaria de Trabajo , en formato híbrido, mañana martes, a las 17:00 hrs, en las salas 5 y 6 de la planta baja del edificio hemiciclo, con el propósito de discutir y, en su caso, aprobar los siguientes nombramientos:

-Carlos Eugenio García de Alba Zepeda, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República Federativa del Brasil.

-Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, Representante Permanente de México ante la OEA, con sede en Washington, D.C., EUA.

-Laura Elena Carrillo Cubillas, Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria, Representante Permanente de México ante las Agencias de la ONU en Roma, Italia (FAO, PMA y FIDA)”, establece la convocatoria a la sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores.

