Sheinbaum va contra desabasto de medicinas en Pemex; farmacéuticas no cumplen, dice

DEA apunta contra el CJNG; decomisa 77 toneladas de droga y realiza 670 arrestos

Alianza inconfesable; Bermúdez controlaba el crimen junto al CJNG

No es sólo una; ¿Cuántas veces se ha roto récord de lluvias en CDMX este 2025?

Muere "Roscoe", perrito del piloto Lewis Hamilton; “una de las experiencias más dolorosas”, dice

Caso Hernán Bermúdez: la pista que llevó al Ejército con el Munra o el Abuelo

La presidenta aseguró que siguen las investigaciones, después de que se liberaron a 38 personas ligadas a la en Michoacán y que estaba en un campo de entrenamiento.

"La jueza encuentra que hay irregulares en la detención, lo que sí es cierto es que estaban en un lugar, presuntamente de entrenamiento, entonces las investigaciones siguen", dijo Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de este lunes 29 de septiembre en .

Apuntó que la Fiscalía de Michoacán es la que hizo la detención, "pero los lleva a la Fiscalía General de la República, dado que había armas de uso exclusivo, armas de fuego".

"Había armas reales y había réplicas, y estaban en entrenamiento", refirió la titular del Ejecutivo federal.

"Lo que define la jueza es que no corresponde los horarios que se puso en la detención ni había orden de cateo.

"El está revisando si este es el caso, si tenía razón la jueza, pero de todas maneras se sigue investigando por qué había este campo de entrenamiento ligado a una .

"Porque sigue habiendo este hecho, más allá de la hora de la detención pudiera haber habido problemas, errores en orden de cateo, que no tengo la certeza.

"Lo tiene que definir la Fiscalía General de la República y la Fiscalía del estatal", comentó la titular del Ejecutivo federal.

