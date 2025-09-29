Ante denuncias de desabasto de medicamentos e insumos en hospitales de Pemex, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo refirió que “se está haciendo un programa igual que en el resto de los hospitales de IMSS-Bienestar” para que pueda haber abasto en primero y segundo nivel.

“Ha cambiado por completo el esquema de abastecimiento de la cantidad de medicamentos que tienen los centros de salud y los hospitales, en el caso de los hospitales también.

“Esta idea de que hay el mismo desabasto que había hace unos cinco meses, pues no, hay mucho más abasto. Y los medicamentos que faltan en el IMSS, en el ISSSTE, en el IMSS-Bienestar y en Pemex tienen que ver con este problema que presentamos el martes de la semana pasada, de muchas farmacéuticas que no han cumplido con sus contratos”, dijo Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de este lunes 29 de septiembre en Palacio Nacional.

“Y en el caso de los pagos, se están atendiendo todos los pagos”, aseveró la Mandataria federal.

La titular del Ejecutivo federal aseguró que hay 85% de abasto y que las Rutas de la Salud han funcionado.

mahc/apr