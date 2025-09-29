Más Información

Hernán Bermúdez controlaba el crimen junto al CJNG

Hernán Bermúdez controlaba el crimen junto al CJNG

Sheinbaum: Por primera vez, EU reconoce que debe hacer operativos en su territorio; 75% de armas ilegales, vienen de ahí, destaca

Sheinbaum: Por primera vez, EU reconoce que debe hacer operativos en su territorio; 75% de armas ilegales, vienen de ahí, destaca

Caso Hernán Bermúdez: la pista que llevó al Ejército con el Munra o el Abuelo

Caso Hernán Bermúdez: la pista que llevó al Ejército con el Munra o el Abuelo

Muere "Roscoe", perrito del piloto Lewis Hamilton; “una de las experiencias más dolorosas”, dice

Muere "Roscoe", perrito del piloto Lewis Hamilton; “una de las experiencias más dolorosas”, dice

CJNG desata ataques simultáneos en Michoacán; dejan tres muertos, un autobús incendiado y avionetas destruidas

CJNG desata ataques simultáneos en Michoacán; dejan tres muertos, un autobús incendiado y avionetas destruidas

CCHs suspenden actividades presenciales por amenazas digitales; solicitan intervención de Policía Cibernética

CCHs suspenden actividades presenciales por amenazas digitales; solicitan intervención de Policía Cibernética

Ante denuncias de desabasto de medicamentos e insumos en hospitales de Pemex, la presidenta refirió que “se está haciendo un programa igual que en el resto de los hospitales de ” para que pueda haber abasto en primero y segundo nivel.

“Ha cambiado por completo el esquema de abastecimiento de la cantidad de medicamentos que tienen los centros de salud y los hospitales, en el caso de los hospitales también.

“Esta idea de que hay el mismo desabasto que había hace unos cinco meses, pues no, hay mucho más abasto. Y los medicamentos que faltan en el IMSS, en el ISSSTE, en el IMSS-Bienestar y en tienen que ver con este problema que presentamos el martes de la semana pasada, de muchas farmacéuticas que no han cumplido con sus contratos”, dijo Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de este lunes 29 de septiembre en

Lee también

“Y en el caso de los pagos, se están atendiendo todos los pagos”, aseveró la Mandataria federal.

La titular del Ejecutivo federal aseguró que hay 85% de abasto y que las Rutas de la Salud han funcionado.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses