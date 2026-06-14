“El futbol se gana con goles” y “el que perdona pierde” son frases que describen, a la perfección, la victoria (2-0) de Australia sobre Turquía.

Los Socceroos no tuvieron el mayor porcentaje de posesión, no realizaron más remates, ni mucho menos más tiros al arco, pero contaron con lo más importante para quedarse con el triunfo: contundencia.

A pesar de que fueron inferiores que los turcos, fueron certeros y aprovecharon las oportunidades que tuvieron para marcar.

La selección de Oceanía sorprendió a la de Europa y se quedó con los tres puntos en el estadio Vancouver, gracias a los goles de Nestory Irankunda (27) y Connor Metcalfe (75).

Desde que comenzó el partido, Turquía se lanzó al ataque y dejó en claro que se encargaría de llevar el ritmo del encuentro.

Demostró que quería proponer para quedarse con la victoria en su regreso a una Copa del Mundo, luego de 24 años de ausencia.

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De la mano de Hakan Calhanoglu, Arda Guler y Baris Yilmaz, sus jugadores distintos, la escuadra de Vincenzo Montella intentó generar peligro en la portería australiana.

Sin embargo, Australia se defendió bien, su línea de tres defensas centrales realizó un estupendo trabajo y, cuando fue necesario, Patrick Beach estuvo atento para evitar la caída de su marco. Noche espectacular la que vivió bajo los tres palos.

El tiempo transcurrió y los turcos comenzaron a desesperarse, al no encontrar la solución para perforar la cabaña rival.

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Hasta el final, los de la Luna y la Estrella buscaron, aunque fuera, conseguir una anotación, pero la contundencia no estuvo de su lado.

El equipo de Tony Popovic ofreció un extraordinario partido, obtuvo los tres puntos y ya piensa en Estados Unidos, con quien se disputará el primer lugar del Grupo D.

Australia sorprendió al derrotar a Turquía y comenzó su aventura con el pie derecho en la Copa del Mundo de Norteamérica 2026. Ojo con esta selección que ya provocó que este sector se vuelva todavía más complicado.