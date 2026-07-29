Raquel Buenrostro Sánchez, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, anunció que dependencias y entidades del gobierno federal comprará entre 2026 y 2027 cerca de 70 toneladas de café a cooperativas y pequeños productos para que sean consumidas en oficinas federales.

En la sede de la secretaría y acompañada de representantes de las cooperativas participantes, Raquel Buenrostro afirmó que esta compra marca el inicio de una nueva etapa en las compras sostenibles dentro del gobierno federal y en las cuales se busca “hacerlas cada vez más democráticas, transparentes y con mayor valor social”.

Informó que la proyección para el próximo año es incorporar a más dependencias y entidades del gobierno federal, integrar a más organismos del sector social, e incrementar el volumen de compra.

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“Gracias a este Acuerdo Marco habrá cooperativas que se fortalezcan, comunidades que encuentren nuevas oportunidades de desarrollo, mujeres y hombres productores que reciban un pago justo por su trabajo y familias que puedan mejorar sus condiciones de vida.

Gobierno federal comprará 70 toneladas de café (29/07/2026). Foto: Pedro Villa y Caña / EL UNIVERSAL

“Esto también se trata de mejorar las condiciones de los productores y que esta participación y esta venta también les ayude a tener mayores ingresos y perfeccionando y comercializando a mayor volumen y de mejor calidad, que les permita seguir manteniéndolos en el mercado, pero con mejores precios. De esta manera, el poder de la compra pública genera un valor social y eso es de lo que se tratan las compras sostenibles”.

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La secretaria destacó que entre las dependencias que se han sumado al arranque de esta compra de café están la secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

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Detalló que las variedades de café que se comprarán está el café tostado y molido con prácticas agroecológicas; café tostado y molido orgánico; y café tostado y molido de especialidad.

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“Hay algunas instituciones grandes que nos van a ayudar. Sedena va a ampliar el volumen de compra, también están participando instituciones como el IMSS, que también es un gran comprador, y esto nos permite tener un fortalecimiento de este Acuerdo Marco. Con ello queremos ir institucionalizando este nuevo modelo de compras sostenibles”, agregó.

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