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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que su gobierno prepara un decreto para reforzar la transparencia y establecer con mayor claridad que la información pública no podrá reservarse por decisión discrecional de las autoridades, salvo cuando exista un proceso judicial en curso o se trate de asuntos de seguridad nacional.
“Vamos a hacer un decreto para la transparencia y queremos que en estas nuevas leyes quede todavía más establecido que no puede resguardarse información a criterio de la autoridad… todo el gobierno debe ser transparente”, afirmó.
La Mandataria informó que el jueves acudirá a la mañanera la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, con la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, para avanzar en la propuesta.
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Además, Sheinbaum reveló que el auditor superior de la Federación, el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y Raquel Buenrostro plantearon cambios a diversas leyes para fortalecer el combate a la corrupción, por lo que les pidió trabajar de manera coordinada.
“Cada uno tiene su autonomía, pero ¿por qué no se juntan?… para que pueda haber una propuesta conjunta de diferentes leyes que no se contradigan entre sí, fortaleciendo la lucha contra la corrupción en nuestro país”, señaló.
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Agregó que las instituciones ya elaboran sus propuestas y posteriormente definirán si presentan iniciativas por separado, en conjunto o a través del Ejecutivo federal.
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em/apr
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