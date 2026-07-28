Las confesiones han comenzado en "La casa de los famosos México", la actriz Cynthia Klitbo reveló de qué actor disfrutó los besos al grado de enamorarse de él mientras grababan una telenovela.

La actriz de 59 años, quien actualmente tiene pareja, 30 años menor que ella, reveló que cuando compartió besos con el actor Alberto Estrella en escena, éstos causaron sensaciones en ella que no podía controlar.

"Una vez sí me enamoré, de Alberto Estrella, sí me causaba una cosa más allá de.... o sea, hacíamos escena y así de....horrible, sí me calentaba mucho", expresó ante la sorpresa de sus compañeros, entre ellos, Mariana Ochoa.

Klitbo precisó que no fueron pareja en aquel momento porque ella estaba con alguien; Cynthia y Alberto trabajaron juntos es "Alguna vez tendremos alas", una telenovela mexicana emitida en 1997 por Televisa.

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Cynthia Klitbo y Alberto Estrella en la telenovela "Alguna vez tendremos alas".

La actriz recordó que ha tenido relaciones estables durante años, pero que la ha pasado mal en varias de ellas, pues algunos le pusieron el cuerno, o eran abusivos.

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Cynthia Klitbo tuvo una relación y matrimonio con el actor Francisco Gattorno entre 1995 y 1997. Se conocieron e iniciaron su romance durante las grabaciones de la telenovela "La dueña" en 1995, actualmente son muy buenos amigos.

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¿Quién es el novio de Cynthia Klitbo?

Cynthia Klitbo mantiene un romance con el cinematógrafo Luis Rodríguez, 30 años menor que ella, la actriz ha hablado abiertamente de su relación, y durante su entrada a "La casa de los famosos México", Luis la acompañó, se despidió de ella con un beso en los labios y dijo que la admiraba por ser una mujer auténtica.

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El romance se hizo oficial a finales de mayo de 2026 a través de una romántica fotografía en redes sociales, la actriz dijo en el reality que a Luis lo conoció a través de un amigo fotógrafo.

El novio de Klitbo, además, es sociólogo y realiza guiones de cine.

Cynthia Klitbo junto a su novio Luis, quien es fotógrafo y cineasta. Foto: Instagram oficial.

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