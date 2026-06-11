Hoy Shakira y Andrea Bocelli pondrán baile y voz a la inauguración del Mundial de Futbol en una fiesta llena de parafernalia y tecnología. Ayer, dos guerreros aztecas realizaban danzas prehispánicas y mostraban, en la misma cancha, la riqueza de un México herido por el sismo. Era 1986, mismo país anfitrión, mismo lugar: el Estadio Azteca.

Lo que comenzó con la convocatoria para “realizar un promocional” con motivo de la celebración de la Copa del Mundo, se convirtió en uno de los eventos deportivos más recordados, especialmente para ese guerrero de 22 años, cuyo nombre es Alberto Estrella.

“Llegó de manera inesperada. Fui a hacer un casting porque me dijeron que estaban solicitando actores que bailaran; competí con decenas de bailarines profesionales y lo que hice fue una representación de elementos prehispánicos con elementos dancísticos y yo creo que eso es lo que hizo que me distinguiera de los demás”, comparte.

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El video, de tres minutos y medio de duración, llevó un largo y cuidadoso proceso de filmación que incluyó un recorrido por varias de las principales zonas arqueológicas del país pero sobre todo, le dio el pase directo y en cancha a la ceremonia de inauguración del Mundial México 86.

Recreación. Alberto Estrella, en la danza prehispánica de la inauguración del Mundial México 86, en el Estadio Azteca.

“Fuimos a lugares que yo ya conocía, mi padre siendo historiador nos llevó, estuvimos en Teotihuacán, en Palenque, en Chichén Itzá, en el Lago de Pátzcuaro, en Oaxaca y todo esto permitió que hubiera una riqueza visual de lo que es nuestro México y nos permitió llegar a la inauguración, gracias a la aceptación del video nos permitieron realizar una danza prehispánica en la inauguración”.

En el recorrido por la República para grabar recrearon la atmósfera del futbol desde épocas precolombinas.

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“Como grabamos el final del video en el Estadio Azteca vacío querían que ese momento, cuando vamos por el túnel hacia la cancha, se enlazara de manera directa a la inauguración, que se viera el estadio lleno y se hizo, con más de 110 mil personas y millones de televidentes”.

Y como ocurre en una transmisión en vivo, hubo detalles no previstos que con el tiempo cobran especial valor y se volvieron anécdota.

Alberto Estrella, 45 años de carrera.

“Para la danza en la inauguración a la vestuarista se le ocurrió llenarme las piernas de cascabeles para tener un acercamiento a lo que era la vestimenta de ese entonces, pero no se había previsto quitarlos en tan solo unos segundos y cuando llegó el momento de salir en vivo corriendo por el túnel, yo estaba con los cascabeles y en lo que los cortaron ya no me dio tiempo de ponerme calcetas y zapatos”, cuenta Alberto.

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“Me perseguían para que entrara con los zapatos y no. Si alguien es observador verá que entré al estadio sin zapatos y el extranjero con zapatos”, comparte.

Aficionado a las Chivas del Guadalajara, por ser tapatío de nacimiento, Alberto Estrella recuerda ahora aquel momento de él danzando en la inauguración como un golazo en su carrera que, al igual que las estrellas que se presentarán hoy, lo atesorarán para siempre. “Fue mi función más concurrida”.

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