En medio de la fiebre futbolera en el Mundial de México 86, el consumo musical, de cine y de televisión ofrecía diversos contenidos que en su momento fueron una fórmula de éxito y de entretenimiento que se anunciaban, entre otros canales, en páginas de periódico de circulación nacional como EL UNIVERSAL.

Ir a ver y a escuchar a Juan Gabriel, consolidado ya como "El Divo de Juárez", era un deleite, entonces tenía ya 15 años de éxitos continuos, y en 1986 lanzó el disco “Pensamientos”, el cual incluía temas como "Hasta que te conocí", “Ha llegado un ángel” y "Te lo pido por favor".

Junio de 1986. Hemeroteca EL UNIVERSAL.

Parchís, el grupo musical infantil que se hizo famoso a finales de 1979 tras su icónica aparición en el programa de televisión español “Aplauso de TVE”, se convirtió en un éxito arrollador que marcó un fenómeno social absoluto en España y Latinoamérica entre 1980 y 1985.

En 1986, en las pantallas de los cines en México se proyectó "La última guerra de los niños", la continuación directa del gran debut cinematográfico del grupo, esta producción, dirigida por Javier Aguirre, se estrenó originalmente entre 1981 y 1982, y en el ambiente futbolero de aquel momento la convocatoria era asistir al “Mundial de la Alegría”.

En cines como el Lindavista, el Continental, el Hipódromo y el Bucareli se transmitió la cinta protagonizada por David, Yolanda, Tino, Gemma y Frank.

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La euforia por el grupo español Parchís también llegó a México. Hemeroteca EL UNIVERSAL.

La puesta en escena “Mame”, protagonizada por Silvia Pinal, se despedía de los escenarios como la obra más premiada de 1985, la cita fue en el Teatro Manolo Fábregas, ubicado entonces en la calle Serapio Rendón 15, en la colonia San Rafael.

Pinal, estrella de la Época de Oro del cine mexicano, encabezó la comedia musical sobre la libertad, el amor familiar y su famosa filosofía de vida: "la vida es un banquete y la mayoría de los pobres infelices se mueren de hambre".

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Junio de 1986. Hemeroteca EL UNIVERSAL.

“Siempre en Domingo” se había consagrado como el programa más importante de lanzamientos musicales dirigido por Raúl Velasco, famosos como Dulce, Flans, Yuri, José Luis Perales, Lila Deneken, Diego Verdaguer y Daniela Romo estuvieron en su pista en 1986.

El programa se transmitía cada domingo a las 18:30 horas simultáneamente en el Canal de las Estrellas, en la XEW y Televisa Radio.

Hemeroteca EL UNIVERSAL.

Sexicomedias mexicanas, derivadas del famoso cine de ficheras, se exhibieron en los cines capitalinos en aquellas épocas, títulos como “Macho que ladra no muerde” y “El mofles”, protagonizadas por Alfonso Zayas y Rafael Inclán, respectivamente, llamaban a pasar un rato de carcajadas y hasta “un taco de ojo” con actrices como Rebeca Silva y Maribel Guardia.

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Valentín Trujillo y su cinta “Ratas de la ciudad”, un drama social que se estrenó en 1986, llevaba 46 semanas en cartelera cuando estaba el Mundial, el elenco estaba compuesto por figuras como Rodolfo de Anda, Angélica Chain, Roberto “el Flaco” Guzmán, Isaura Espinoza, Humberto Elizondo, Joaquín Cordero, Lyn May y Lourdes Munguía.

“Una realidad oculta por décadas expuesta por primera vez en la pantalla”, se lee en el anuncio publicado en este diario; el filme muestra lugares que hoy ya no existen, como Reino Aventura, y otros importantes como el Centro Histórico y el Reclusorio Oriente.

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Chuck Norrison en “Rescate del infierno: Prisioneros de guerra 2" y “El retorno de Godzilla” eran parte de la oferta cinematográfica de aquel momento, mientras que la música de Lucha Villa y de Beatriz Adriana se escuchaba en estaciones como Radio Centro.

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La telenovela "El engaño", de Ernesto Alonso presentaba entre sus protagonistas a Frank Moro y Erika Buenfil. Los más pequeños de la casa disfrutaban de programas como "Saludos amigos" y "La isla del tesoro", la primera película completamente en vivo de Walt Disney, un cuento encantado de Islas y piratas botines y piernas de palo.

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Seguramente muchos pequeños de entonces disfrutaron del sabor de Milo, su creador se inspiró en Milón de Crotona, un célebre atleta de la antigua Grecia conocido por su fuerza legendaria, reforzando la idea de que la bebida otorgaba energía.

"Entre todas las marcas Milo es el alimento oficial del mundial México 86 por sus valores nutritivos y su nuevo y delicioso sabor", se lee en el promocional de entonces.

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Los partidos de fútbol no solo se podían disfrutar en la televisión sino a través de Televisa Radio. Entre los cronistas y comentaristas de entonces estaba la inconfundible voz de Ángel Fernández.

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