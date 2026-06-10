El silbatazo inicial para el debut de México en la Copa del Mundo es mañana y, aunque el accionar del equipo nacional no ha sido el óptimo en los últimos meses, la comunidad artística es optimista y tiene la seguridad de que ganará en su primer partido contra Sudáfrica.

La mayoría da como vencedor a la escuadra comandada por Javier Aguirre al menos por un gol, siendo el marcador más considerado el dos goles a uno.

“A los jugadores los veo más comprometidos que nunca. Justo leía el comentario de un futbolista que decía que esta selección tiene todo para hacer historia, y creo que sí. Al final, todo el país se une detrás de la Selección Mexicana”, dice Benny.

Erik Hayser, actor, Joshua Okamoto, actor, Moisés Suárez, actor, Lalo España, actor, Benny Ibarra, cantante, Markín López, actor y exfutbolista, Melissa, cantante de Matisse y Bárbara Islas, actriz. Fotos: Clasos e Instagram

Erik Hayser cree que podría comenzar perdiendo el combinado mexicano, pero tiene calidad para remontar durante el juego.

“Imagino que vendrá desde atrás y sacando la casta para revertir el marcado: uno cerca del final del primer tiempo y el otro en el minuto 15 del segundo. A Sudáfrica le pesará la condición local de México y sentirá la presión”, vaticina el actor.

Eso sí, no todos creen que haya buenos antecedentes para la selección, siendo el caso de José María Yazpik y Alfonso Herrera, seguidores del América y los Pumas de la UNAM, respectivamente.

“En la Selección Nacional no sé ni quiénes juegan. No siento que el país esté listo para ser la sede, voy a tratar de vivirlo con la gente que quiero, viendo algunos partidos, pero realmente es el primer mundial en mi vida que me tiene un poco no sé si desilusionado”, dice Yazpik.

“La selección llega con dudas porque por muchos años se han tomado decisiones que no han ayudado a los jugadores y a la selección, como la desaparición del ascenso y descenso (de divisiones) y la falta de continuidad de procesos han afectado en lo deportivo. Pero creo también que un Mundial tiene algo único y es capaz de cambiar narrativas”, expresa Herrera por su lado.

Si algo van a demostrar este mes próximo es que el futbol no es sólo para el ámbito masculino. Cada vez hay más mujeres que se suman a la pasión y algunas de ellas son Melissa, vocalista de Matisse, y Mar Contreras, quienes también ven a México triunfando.

Cada cuatro años me ilusiono muchísimo, no me importa; que hagan lo que quieran con mi corazón. Tengo mucha fe y estoy mandando muy buena energía para que nos vaya increíble, creo que vamos a llegar a semifinales”, apunta Melissa.

Un Mundial es un buen pretexto para que todos hablen del tema, incluso a quienes no les gusta el futbol. Un caso así es el de Lalo España, la figura de Vecinos, que acepta no saber de deportes.

“Sólo por mitotero digo que gana este y a Corea por 3-2 (la semana próxima)”, adelanta el comediante.