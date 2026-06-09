Mientras la FIFA mantiene bajo llave los últimos detalles para el arranque del Mundial 2026, Belinda podría haber revelado una de las sorpresas musicales que tiene preparada para el público.

Y es que, a través de sus redes sociales, la cantante compartió un video en el que se le ve cantando junto al tenor italiano, Andrea Bocelli.

La grabación, de apenas unos segundos, aparentemente fue hecha en el backstage del Auditorio Nacional, lugar que será sede del concierto Countdown, con el que arrancarán los festejos oficiales de la Copa del Mundo, y en el que ambos estarán presentes.

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En el clip, Belinda y Bocelli interpretan parte del clásico mexicano "Bésame mucho", mientras son acompañados por algunas cámaras y micrófonos, así como parte del staff.

Aunque se trató de un breve "palomazo", la publicación llamó la atención porque podría ofrecer una pista sobre lo que ocurrirá durante el espectáculo.

Bocelli se convirtió en el último "fichaje" de la FIFA, pues su participación fue anunciada hace apenas unas horas.

Hasta ahora, los organizadores no han revelado cómo estará conformado el espectáculo ni si habrá números conjuntos entre los invitados. Lo que sí se sabe es que Bocelli, Belinda, Los Ángeles Azules y Elena Rose forman parte del elenco convocado para la ceremonia.

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A unas horas de que se celebre el FIFA Countdown, espectáculo que marcará el inicio de los festejos oficiales del Mundial 2026, Belinda sorprendió a sus seguidores al compartir un video junto a Andrea Bocelli.

El video fue compartido en las historias de Instagram de la cantante, y en el aparecen ambos artistas interpretando un fragmento de "Bésame Mucho", en lo que parece ser el backstage del Auditorio Nacional, sede del evento.

Mientras Bocelli y Belinda entonan este clásico de la música mexica clásico tema mexicano, varias personas los observan de cerca entre cámaras, micrófonos y personal de producción. Al terminar la interpretación, ambos reciben aplausos de quienes presenciaban el momento.

Hasta el momento, la FIFA no ha revelado detalles sobre el formato del show ni sobre las posibles colaboraciones que formarán parte del evento. Sin embargo, la aparición conjunta de Belinda y Bocelli ha llevado a algunos seguidores a especular con la posibilidad de que compartan escenario durante la presentación.

La participación del tenor italiano fue anunciada apenas este lunes, convirtiéndose en una de las incorporaciones más recientes al elenco del Countdown FIFA.

Además de Bocelli y Belinda, el espectáculo contará con la presencia de Los Ángeles Azules y Elena Rose, quienes formarán parte del evento con el que comenzarán oficialmente las actividades de celebración rumbo a la Copa del Mundo de 2026.

Por ahora, el video compartido por Belinda es uno de los pocos adelantos que han surgido alrededor del show, un espectáculo que sigue rodeado de expectativa y del que aún se conocen pocos detalles.