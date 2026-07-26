Cada 45 días, un accidente en el Tren Interoceánico, desde su inauguración han ocurrido 21 incidentes en la Línea Z, indica Análisis. Deslaves, descarrilamientos, derrumbes y arrollamiento de vehículos son las principales causas. 🚆

Lanzan artefactos explosivos contra negocios y casas en Mazatlán, secretario del Ayuntamiento pide resideño de estrategia de seguridad.💥

Departamento de Seguridad Nacional de EU desarrolla en la frontera un sistema de vigilancia que combina barreras de acero, sensores, cámaras térmicas, inteligencia artificial, drones y presencia militar.🇺🇸

Incendios forestales arrasan España y Francia, evacúan a 260 mil personas.🧯

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: Estas son todas las medallas de México al momento.🥇

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