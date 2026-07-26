La Inteligencia Artificial “revolucionará” en la Revolución Mexicana, luego de haber sido utilizada para colorear material de la época y capturar a actores reales para dramatizar algunas escenas.

El resultado forma parte del documental La bola, de Alfonso Coronel y narrado por Yalitza Aparicio, que forma parte del Guanajuato International Film Festival (GIFF), actualmente en desarrollo, para comenzar así su recorrido de certámenes y luego llegar a salas comerciales.

La IA utilizada es producto de un software original desarrollado por ingenieros de la UNAM y que fue bautizado como Adelita.

“Es una película que habla sobre la Revolución Mexicana y lo que hicimos fue tomar lo que tiene a resguardo la Filmoteca de la UNAM y le pusimos color; este color no es arbitrario, sino que es uno que estuvo asesorado por historiadores de indumentaria militar, doctores, investigadores y a través de un software que desarrollamos”, cuenta Coronel.

Edwin Álvarez y Pedro Celis, profesores en el Colegio Militar, fueron algunos de los asesores de la cinta.

“Revisamos con ellos toma por toma, nos iban diciendo qué iba. Por ejemplo, la banda de un coronel era azul y no blanca como muchos la han puesto, fueron tres años de investigación”, apunta el realizador.

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La bola también echó mano de la IA para dramatizar algunas escenas que la conforman, previa búsqueda de actores parecidos a algunos personajes. Ya no fue necesario el clásico MOCA (Motion Capture) que requería de trajes con sensores.

La IA utilizada es producto de un software original desarrollado por ingenieros de la UNAM y que fue bautizado como Adelita. Foto: ENAC/FILMOTECA DE LA UNAM

“Lo que hicimos fue capturar su movimiento y poner a los personajes históricos, lo que hicimos fue hacer el registro actoral, ya no se necesita el traje, sino que vas alimentando como referencia el vestuario, las expresiones; es como el MOCA, pero con IA.

A Coronel, egresado de la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas de la UNAM, la gusta la historia de México. De inicio, haría 15 minutos de investigación sobre las tecnologías.

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“Para mí la Revolución Mexicana va paralela con la historia del cine en México. Presentamos La bola en varios lugares con académicos e historiadores y dicen estaban cansados de ver a blanco y negro todo y además, era bueno que la propuesta viniera de una parte académica”, apunta.

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