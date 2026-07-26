El América todavía no termina de celebrar su histórico doblete (Concacaf y Liga MX), pero ya tiene un nuevo objetivo en la mira: conquistar el Campeón de Campeonas frente a Tigres.

Para Karina Rodríguez, referente azulcrema, el equipo atraviesa un buen momento y está enfocado en la posibilidad de conseguir el triplete.

“Sabemos que tenemos una oportunidad muy especial, podemos ganar un triplete ahora, entonces estamos muy enfocadas en eso”, dijo en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

Después de conquistar dos trofeos, el reto ahora será mantener la concentración y trasladar el buen momento al terreno de juego.

Rodríguez aseguró que el vestuario vive un ambiente positivo y que el plantel llega con energía para afrontar el duelo contra las Amazonas: “Estamos muy conectadas ahorita, tenemos las sensaciones muy bien, con mucha chispa y muy listas para competir”.

El enfrentamiento contra Tigres también representa un duelo entre dos de los proyectos más importantes de la Liga Femenil. América buscará cerrar este periodo de éxito con otro título, mientras que las felinas intentarán impedir que las azulcremas completen una temporada perfecta.

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Águilas y felinas se enfrentarán en el Toyota Field en San Antonio, Texas, para ver cuál equipo se queda con la etiqueta de monarca del futbol mexicano femenil.

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