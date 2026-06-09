Shakira compartió momentos de su ensayo en el Estadio Banorte, donde este jueves 11 se realizará la inauguración del Mundial de Futbol 2026, la colombiana y Burna Boy encabezarán el espectáculo que también contará con estrellas como Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla, grupos e interpretes que darán vida al álbum oficial del Mundial de la FIFA 2026.

La cantante, que está en México desde hace unos días, no solo ensaya su número mundialista en su avión particular, como lo dejó ver en sus redes sociales, aprovecha cualquier momento para perfeccionar la coreografía del tema “Dai Dai”, video que ya supera los 100 millones de reproducciones.

El videoclip de la canción superó los 100 millones de reproducciones en la plataforma de YouTube a dos semanas de su estreno, según su oficina de prensa.

Sobre este logro, la intérprete agradeció el apoyo del público con un mensaje en sus redes:

"Acabamos de alcanzar los 100 millones de visitas con Dai Dai, gracias pack, ¡eres el mejor! Gracias mi manada linda, esto lo hemos hecho juntos", se lee.

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El tema se convirtió en un fenómeno global desde su lanzamiento por su ritmo alegre y el mensaje que transmite enfocado en recordar a los niños "que los sueños sí se pueden alcanzar".

Con ese objetivo, Shakira donará el 100 % de las ganancias de "Dai Dai" para el Fondo de Educación de la FIFA.

La meta de esta canción es recaudar 100 millones de dólares al final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá para proporcionar acceso a la educación de calidad y al deporte a niños de todo el mundo.

Shakira se prepara para la inauguración del Mundial y muestra momentos de ensayo en el Estadio Banorte, antes llamado Estadio Azteca.

En el video de promoción de "Dai Dai", Shakira aparece vestida con camiseta amarilla y un pantalón corto azul, como el uniforme de Brasil, y con varios balones junto con un grupo de bailarines mientras canta unos fragmentos del sencillo.

La cantante entra a la hierba del estadio Maracaná, de Río de Janeiro, llevando un balón 'Trionda', oficial del Mundial, que pone en el suelo como si fuera a hacer una jugada y comienza la coreografía de "Dai Dai" con sus bailarines, vestidos con los colores de equipos como Colombia, Argentina o Estados Unidos.

"Oe, oe, oe", comienza la canción, con un alegre ritmo caribeño y letra en inglés que hace referencia a la pertenencia a un Mundial de todos.

La escenografía se completa con cuatro balones de los Mundiales de Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, más el 'Trionda' de 2026.

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El "Waka Waka" (Esto es África), de Shakira, fue el himno del Mundial de Sudáfrica 2010 y cuatro años más tarde la colombiana repitió en el de Brasil 2014 con "La La La", mientras que su éxito "Hips Don't Lie" fue sensación en el 2006 en Alemania.

La colombiana será una de las artistas principales del primer espectáculo de medio tiempo de la historia de la final del Mundial, el 19 de julio en el MetLife Arena, junto a Madonna y el grupo surcoreano BTS, modalidad de concierto que hasta ahora estaba reservado para la Super Bowl.

*Con información de EFE.

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