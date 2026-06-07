Shakira es la Messi de la música mundialista, la que ha disputado varias Copas desde el escenario. En 2006 anotó con “Hips don’t lie- Bamboo”; en 2010 hizo la hazaña histórica con “Waka Waka”; en 2014 volvió al torneo con “La la la”, y ahora sale a la cancha de 2026 con “Dai dai”, junto a Burna Boy.

Su mejor recurso ha sido entender qué necesita una canción del Mundial: ritmo bailable, coro fácil, sonidos globales y una emoción de fiesta colectiva capaz de pasar del estadio a la memoria.

En esa cancha también han quedado Ricky Martin con “La copa de la vida”, K’naan con “Wavin’ flag”, Gianna Nannini y Edoardo Bennato con “Un’estate italiana”, y Pitbull, Jennifer Lopez y Claudia Leitte con “We are one”.

Este año, además, el fichaje es mayor con la incursión de más músicos que buscan hacer historia.

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“Lighter”, Carín León

Fichaje sonorense. Carín forma parte del álbum oficial de la FIFA junto con Jelly Roll, de EU, y Cirkut, productor canadiense, con este tema country y rock pop. “Estoy muy emocionado con esta Copa, con toda la fe con nuestra selección, nuestro tricolor. Que viva la Copa Mundial y que viva México”, dice el de Hermosillo.

Carín León. Foto: Instagram

“Un solo corazón”, Grupo Frontera

Corazón tricolor. La agrupación lidera el tema oficial del Tri en esta Copa del Mundo. La canción apuesta por la cumbia norteña para hablarle directamente al aficionado mexicano. Un tema que gira alrededor de la playera, la reunión familiar y esa ilusión que vuelve cada cuatro años. “Esperamos despertar orgullo y más amor por la playera, que la gente se identifique con la letra y que sienta ganas de cantar, apoyar, de reunirse con su familia, que los inspire cuando una selección juega con entrega y con corazón. Más allá de los resultados, nos gustaría ver un equipo que represente el orgullo de los mexicanos”, dice el vocal, Payo.

Grupo Frontera. Foto: Amazon Music

"JUMP” J Balvin

Ritmo cafetero. El colombiano fue fichado junto con Amber Mark, Steve Vai y Travis Barker, de Blink-182, para crear el himno de una marca de refrescos. El tema retoma el clásico de Van Halen y lo lleva al terreno mundialista.

J Balvin. Foto: EA Sports

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“Dai Dai”, Shakira

Goleadora indiscutible. La superestrella convierte el tema en una arenga de cancha sobre pertenecer, resistir, levantarse, creer y quedar a un paso de la gloria. La canción combina inglés, español, francés y japonés, y convoca a figuras y países ligados a la historia del futbol para darle un pulso global.

Shakira. Foto: Instagram

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