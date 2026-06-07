La semana inició bien con la noticia de la boda por lo civil entre Dua Lipa y su prometido Callum Turner, tras dos años de noviazgo. El encuentro se dio en el Antiguo Ayuntamiento de Marylebone, en Londres, en el que la cantante de "Houdini" usó un traje blanco y un sombrero de ala ancha, sosteniendo en su manos un ramo de flores de pétalos del mismo color.

La celebración, sin embargo, esperó unos días más, así que fue el pasado viernes cuando en Italia comenzaron los festejos con la presencia, entre otros, de Elton John, Charli XCX, el productor y DJ Mark Ronson, así como la cantante Olivia Dean.

Boda de Dua Lipa y Callum Turner. Foto: Instagram dualipa

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Silvia Navarro en nueva versión de "Amor en custodia"

Silvia Navarro acaparó la atención al hablar de su protagónico en "Guardián de mi vida", reversión de la conocida "Amor en custodia" que TV Azteca transmitió hace más de 20 años. En esta nueva entrega, Navarro será la mujer empoderada y empresarial que en su momento encarnó Margarita Gralia . La actriz no dejó de decir que si bien ahora las mujeres son trabajadoras e independientes, en realidad si necesitan algo urgente: espacios seguros donde se les permita ser quien son, es decir, mujeres vulnerables que quieren ser escuchadas, además de hombres seguros de sí mismos.

"Que haya respeto de los dos lados”, dijo, causando la aprobación de los lectores de EL UNIVERSAL.

Silvia Navarro. Foto: CLASOS

Rola mundialista de Venegas no convence a muchos

Justo en ese tema femenino, Julieta Venegas no la pasó bien con el lanzamiento del tema “La niña futbolista”, reversión de la original del grupo Los Patita de Perro en los 90s.

La canción nueva fue presentada en la Mañanera y no gustó, lo que generó comentarios en contra de Venegas, quien días después salió al paso de las críticas.

“Creo que a todas las mujeres nos ha tocado que nos digan algo que en teoría no puede hacer una mujer”, lamentó Venegas en un comunicado.

La cantante dijo que durante la grabación le gustó inspirar a niñas y grandes a que no se dejen detener ante los obstáculos que otras personas les ponen y que vayan tras lo que desean.

Muere actor de "La Familia P. Luche”

Una triste noticia fue la muerte de Abraham Pérez, actor de “La Familia P. Luche”. Él era quien daba vida al “Licenciado Cortillo”, jefe directo de Ludovico P.Luche, interpretado por Eugenio Derbez.

Su frase “sí, que se largue" se convirtió en icónico para los seguidores del programa e incluso su mejor amigo la utilizó para decirle que se largara al cielo.

Eugenio lamentó la muerte de su colega, al igual que Consuelo Duval, quien compartió en Instagram el mismo pésame que su esposo Ludovico.

Eugenio Derbez despide a Abraham Pérez, quien le dio vida al “Licenciado Cortillo”, jefe directo de Ludovico P. Luche en "La Familia P. Luche".

El éxito de Nodal en la México

Cristian Nodal la volvió a romper en la Plaza de Toros, ante más de 40 mil personas, como lo había hecho hace unos meses. Lo mejor es que acalló rumores al subir al escenario su esposa Ángele Aguilar.

Entre ambos desataron la euforia cuando interpretaron a dueto “Dime cómo quieres”, que culminó con Nodal de rodillas y un romántico beso frente al público.

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“Les deseo a todos que algún día encuentren el amor verdadero. Miren qué bonito se siente. Te amo, vida mía”, dijo el intérprete al final.

Ángela Aguilar y Christian Nodal se besan durante el concierto que él ofreció en La México. Instagram lamexicomonumental

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