Una niña quiere jugar futbol, pero en casa le dicen que mejor pasee a sus muñecas. Sueña con entrar a la selección, aunque sus compañeros repiten que ese deporte no es para ella. Entonces entra a la cancha, anota un gol y demuestra que ese prejuicio estaba fuera de lugar.

Es la historia de “La niña futbolista”, tema de Ignacio Silva, integrante de Los Patita de Perro, compuesto a finales de la década de los 90 y que vuelve en una versión de Julieta Venegas rumbo al Mundial 2026.

La canción fue presentada ayer durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum. Venegas la interpreta junto con un ensamble coral de jóvenes del Conservatorio Nacional de Música e invitadas del Coro de Estudio Allaire.

“Todo el tiempo que trabajamos la canción imaginé a una niña que sueña con jugar futbol, y que alguien le dice que no se puede”, explica Venegas en un mensaje enviado por su oficina de representación.

“Me gustó inspirar a niñas y grandes a que no se dejen detener ante los obstáculos que otras personas les ponen, sino que vayan tras lo que desean. La hice con mucho cariño; espero que les inspire a jugar y divertirse”, agrega la cantante mexicana .

Un Mundial visto por ellas

La canción también recibió críticas en redes sociales.

En X, por ejemplo, el usuario @jjcasanova cuestionó su vínculo con el torneo: “No sé qué tiene que ver esta canción, que parece muy infantil, con el Mundial de futbol varonil. Me gusta la música de Julieta Venegas, pero me decepcionó cañón”, dijo.

Sin embargo, el futbol que llega a las pantallas durante un Mundial, aunque jugado por ellos no es visto sólo por hombres. Nielsen estimó en 2022 que las mujeres representaban 37% de los aficionados globales al futbol y que, entre ellas, la Copa del Mundo masculina era la competencia futbolera que más interés despertaba.

La misma firma señaló que las mujeres representan 42% de la afición de los deportes masculinos. Y UNESCO informó que, en 2023 había, 16.6 millones de mujeres y niñas jugando futbol; 24% más que en 2019.

En México, INEGI reportó que 37.4% de las mujeres de 12 años y más realiza deporte o ejercicio físico en su tiempo libre, frente a 46.7% de los hombres.

“Creo que a todas las mujeres nos ha tocado que nos digan algo que en teoría no puede hacer una mujer”, lamentó Venegas.

Junto a “La niña futbolista”, el Gobierno también presentó “El juego está a la vuelta”, interpretada por María Reyna González López, conocida como la Soprano Mixe, y el rapero Luca, una pieza que incorpora lenguas originarias dentro de las actividades musicales rumbo al Mundial.

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