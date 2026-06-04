Más allá del amor de la pareja protagónica, Silvia Navarro apela a que las telenovelas hablen de las inquietudes de las mujeres y de lo que les sucede actualmente a la mayoría de quienes encienden una pantalla.

De ahí que cuando le ofrecieron Guardián de mi vida, la nueva versión de Amor en custodia (2005), lo primero que preguntó es cómo se vería el personaje hoy y si se verían reflejadas las necesidades de 2026.

“Nosotras nos hemos vuelto unas feministas muy particulares, hoy somos mujeres empoderadas, trabajadoras, independientes, seguras, que parece que no necesitamos nada y resulta que sí, necesitamos espacios seguros donde nos permitan ser quienes somos, ser mujeres vulnerables, que quieren ser escuchadas, y hombres seguros de sí mismos; que haya respeto de los dos lados”.

Navarro resalta que en la versión de 2026 se rescatan diversos tipos de relaciones, más allá de la de pareja.

“La relación que mi personaje tiene con Barbie (su hija), es una profundamente amorosa, cuidada y eso es lo que se necesita ahora, porque es valorar la fortuna de tener a nuestros hijos”, explica la actriz.

Esta telenovela, producción de Juan Osorio que llegó a la plataforma Vix y se estrenará el 29 de junio por Las Estrellas, es la quinta versión que se realiza (la tercera en México) y está basada en el libreto de los argentinos Enrique Estevanez y Marcela Citterio. La más exitosa fue la realizada por Azteca con Margarita Gralia, Andrés Palacios y Paola Núñez.

Silvia interpreta el papel que Margarita Gralia hizo en 2005.

“Me acuerdo perfectamente de Barbie Bazterrica, porque Paola Núñez la hizo; también recuerdo el trabajo de Sergio Basáñez y de Margarita Gralia; imagínense, nadie pretende ser Margarita Gralia, es demasiado grande”.

La historia también es un reflejo de nuestro tiempo, reitera Navarro, porque a lo largo de 20 años la ideología y el contexto social han cambiado mucho. Lo que antes era un escándalo, como la relación de una mujer madura con alguien menor, hoy ha pasado a segundo término.

Que las mujeres escuchen

Silvia dice sin dudar que puso el corazón al dar vida a Sofía Peralta-Avitia porque sus directores de escena (Eric Morales y Alan Coton) la hicieron conectar con varios aspectos de su vida personal y profesional para darle al personaje una sensibilidad muy especial que la ayuda a mostrarse fuerte ante los enemigos y vulnerable con quienes ama.

“Cuando grababa pensé, ‘ojalá las mujeres sepan que lo estoy haciendo con todo el respeto, tratando de reflejar nuestros dolores y vacíos, y también nuestro crecimiento personal”.

Pero lo que hace mucho más especial a Guardián de mi vida para Silvia Navarro, es que con este melodrama celebrará 30 años de carrera.

“Me siento muy afortunada por seguir haciéndo telenovelas, de seguirlas contando, de que me sigan considerando, de haya mujeres que me sigan viendo a mi edad (47 años), compartiendo mis problemáticas, porque somos todas, porque todas de una forma u otra vivimos algo de lo que se cuenta en esta historia. La industria está evolucionando y esto me reta, me encanta y me gusta jugármela, y si no es en este espacio donde me siento totalmente cobijada, no sé dónde lo haría”, expresa.

Fieles a las telenovelas

Si bien Silvia Navarro se está labrando un camino en el cine y las plataformas digitales, con trabajos como Papá o mamá (2023) y Juegos interrumpidos (2024), para la actriz es importante no dejar de lado los melodramas, porque sabe el arraigo que aún tiene el género en toda América Latina.

Por eso regresó a los foros de Televisa, después de ocho años.

“Las telenovelas son mi lugar favorito. Yo dudo que haya un ser humano que las ame más que yo, porque me dieron todo.

“Cuando entré a la carrera en la Casa del Teatro descubrí que los teatreros, de ese entonces, crucificaban a la televisión, y yo desde que ingresé les dije que quería hacer telenovelas. Creo que somos muy afortunados los que estamos hoy aquí (en los foros), porque respetamos el género, disfrutamos las telenovelas y lo que hacemos va más allá; no sólo han marcado mi vida, también lo hicieron con varias generaciones”.

Paralelamente, Silvia Navarro espera el estreno de Se busca cuñada cualquier, cortometraje dirigido por Lore V. Olivera.