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Sergio Sendel enloqueció a sus fans hace unos días cuando compartió una foto con su hijo Graco, ahora, también alborotó a sus seguidores al compartir una instantánea con su hija Valeria, quien al igual que él, se dedica a la actuación.

"La primera escena juntos de muchas que vendrán, bendiciones siempre Val", escribió Sendel junto a la fotografía en la que ambos aparecen sonrientes en maquillaje; no es la primera vez que les toca trabajar juntos, esto pasó en 2022, en "Mi fortuna es amarte".

En aquella ocasión, Valeria compartió que desde que era muy chiquita acompañaba a su padre en las producciones donde trabajaba, después comenzó a llamarle la atención el mundo de las artes escénicas, se preparó y ya suma varios proyectos en su lista.

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Confesó que se sentía afortunada de poder trabajar cerca de su papá, un icónico villano de las telenovelas mexicanas; Sendel, se dijo orgulloso de su hija, externó en aquella charla con el programa "Hoy", que admiraba de ella el que fuera disciplinada, y le auguraba una buena carrera siempre y cuando sacara a flote su capacidad de esfuerzo y paciencia.

Uno de los consejos que él le dio entonces fue esforzarse para hacer las cosas cada vez mejor, y no ser "lamebotas", pues dijo, "la dignidad está ante todo".

Valeria Sendel con Fernando Colunga, su compañero de reparto en "Amanecer".
Valeria Sendel con Fernando Colunga, su compañero de reparto en "Amanecer".

¿Quién es Valeria Sendel?

Valeria Sendel, también conocida como Valeria Santaella, construye una carrera que se ha centrado en la televisión y el cine; en 2021 participó con apariciones en "Narcos: México" y "Luis Miguel: La serie"; ese mismo periodo se consolidó con el melodrama "Mi fortuna es amarte", junto a su papá Sergio Sendel, Susana González y David Zepeda.

En 2022 sumó proyectos como "El Rey: Vicente Fernández", "Mi camino es amarte" y la serie "Señorita 89" (que se extendió hasta 2024). Para 2023 apareció en "Noche de paz", y en 2024 participó en "Sangre llama sangre" y "Un Buen Divorcio", además de concluir "Señorita 89".

Sergio Sendel con sus dos hijos mellizos de su matrimonio con Marcela Rodríguez. Valeria Santaella y Sergio Graco Santaella de 27 años.
Sergio Sendel con sus dos hijos mellizos de su matrimonio con Marcela Rodríguez. Valeria Santaella y Sergio Graco Santaella de 27 años.

Posteriormente, en 2025 protagonizó "Amanecer", telenovela producida por Juan Osorio; en 2026 se integró a la serie "Bodas S.A." y próximamente aparecerá junto a su papá en "Guardián de mi Vida", protagonizada por Silvia Navarro, Daniel Arenas, Paulina Goto y Diego Klein.

Valeria, quien recibe halagos por su trabajo en sus redes, suele compartir fotos con su hermano Graco Televisa; Valeria y Graco son mellizos y nacieron el 30 de mayo de 1998, él también generó buenos comentarios en redes por su reciente trabajo como "Pedro" en la historia de "Doménica Montero", estelarizada por .

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