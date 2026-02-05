Más Información

Sergio Sendel y su hijo Graco presumieron su primera foto juntos, como padre e hijo, en las instalaciones de Televisa, donde uno de los villanos más entrañables de la televisión mexicana regresa para sumarse a un nuevo proyecto, mientras que Graco forma parte del melodrama "Doménica Montero", protagonizado por Angelique Boyer.

La actuación de Graco ha dado de qué hablar en redes desde hace semanas, el actor de 27 años se ha llevado los elogios de los cibernautas por su desempeño actoral y porque dicen que es tan guapo como su papá que este 2026 cumplirá 60 años.

Graco es mellizo de Valeria Santaella, quien también se dedica a las artes escénicas y que en 2022 actuó junto a su padre en el telenovela "Mi fortuna es amarte"; en aquella ocasión, Sendel se dijo muy orgulloso del trabajo de su hija, a quien le auguró éxito.

Graco debutó en la televisión en 2022 con un papel breve en "Mi Camino es Amarte", y ahora, en "Doménica Montero" ha causado gran notoriedad; fue Sergio Sendel, quien a través de Instagram compartió una selfie junto a su hijo y escribió:

"Primer foto con mi hijo Graco en Televisa".

Lee también:

Sergio Sendel con su hijo Graco Sendel en Televisa.
Aunque para Graco "no fue su mejor foto", la instantánea sigue sumando "me gusta" y comentarios sugerentes y bromistas, pues usuarias en redes elogian su galanura de padre e hijo.

"Mi almuerzo y postre en una foto". "Mi esposo y mi hijastro porque yo fiel a Sergio, perdón". "Mi esposo y mi novio juntos".

Sergio Sendel con sus dos hijos mellizos de su matrimonio con Marcela Rodríguez. Valeria Santaella y Sergio Graco Santaella de 27 años.
