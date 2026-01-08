Más Información

Mac Gregor: 25 años de análisis de gestión cultural

Mac Gregor: 25 años de análisis de gestión cultural

La historia de las imágenes violentas en México: ¿Difundir o no?

La historia de las imágenes violentas en México: ¿Difundir o no?

Juan Carlos Rulfo: "El mundo no ha evolucionado mucho desde la muerte de mi padre"

Juan Carlos Rulfo: "El mundo no ha evolucionado mucho desde la muerte de mi padre"

Hallan en Marruecos restos humanos de 773 mil años clave para entender el origen del Homo sapiens

Hallan en Marruecos restos humanos de 773 mil años clave para entender el origen del Homo sapiens

El Premio Nadal reconoce a David Uclés por "La ciudad de las luces muertas"

El Premio Nadal reconoce a David Uclés por "La ciudad de las luces muertas"

Arte sobre el mundo artificial e identidades

Arte sobre el mundo artificial e identidades

Graco Sendel, hijo del actor mexicano Sergio Sendel, está dando de qué hablar por su actuación en la telenovela, producida por Carlos Bardasano para TelevisaUnivision y protagonizada por Angelique Boyer y Marcus Ornellas.

El actor de de 27 años nació el 30 de mayo en la Ciudad de México, es mellizo de Valeria Santaella; debutó en la televisión en 2022 con un papel breve en "Mi Camino es Amarte", pero ha ganado notoriedad recientemente al integrarse al elenco de la telenovela protagonizada por Angelique donde interpreta a Pedro Sánchez, un peón noble y tierno que busca superación personal y amor, un personaje que le ha permitido explorar emociones profundas y conectar con el público.

Su parecido a Sendel es comentado por los cibernautas en redes sociales, así como su talento actoral heredado por su padre, con quien sólo tiene una foto en su cuenta de Instagram de hace 12 años.

Lee también:

El hijo de Sergio Sendel agradeció haber llegado a este proyecto en el que le toca interpretar a un personaje entrañable que le ha enseñado varias cosas:

"Ayer presentamos este lindo proyecto, un proyecto que me dio la oportunidad de hacer un personaje entrañable 'Pedro', gracias 'Pedro' por tu sencillez y por tu gran corazón porque llegaste en el momento indicado para mí, para tocar fibras mías que tenía que poner más atención", escribió.

Angelique Boyer respondió este comentario con un mensaje:

"Viste como desde el minuto 1 te quiero mucho!!!".

Angelique Boyer y Marcus Ornellas posan con Greco Sendel, los tres forman parte del elenco de "Doménica Montero".
Angelique Boyer y Marcus Ornellas posan con Greco Sendel, los tres forman parte del elenco de "Doménica Montero".

Graco es licenciado en Creación y Desarrollo de Empresas, y además de las telenovelas, formó parte del reality "Reto 4 Elementos: La Liga Extrema".

El nombre de Graco se ha posicionado entre las búsquedas de los cibernautas, en parte porque "Doménica Montero" es la primera adaptación de la telenovela venezolana La Doña, que luego inspiraría remakes como La Dueña (con Angélica Rivera) y Soy tu Dueña (con Lucero).

rad

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Se enojó Ángela Nodal canta tema dedicado a Belinda en plena reunión con la familia Aguilar. VIDEO. Foto: Tomada Instagram @belindapop / AFP

¿Se enojó Ángela? Nodal canta tema dedicado a Belinda en plena reunión con la familia Aguilar. VIDEO

¿Harry y Jennifer Lopez Revelan que el príncipe hace llamadas secretas y que Meghan ‘muere’ de celos. Fotos: AP

¿Harry y Jennifer Lopez? Revelan que el príncipe hace llamadas secretas y que Meghan ‘muere’ de celos

Ben Affleck estalla cuando su hijo le pide dinero para apostar: “Yo tengo el dinero, tú estás arruinado”. Foto: AP

Ben Affleck estalla cuando su hijo le pide dinero para apostar: “Yo tengo el dinero, tú estás arruinado”

Segundo adiós: Luz María Zetina y Emilio Guzmán cancelan compromiso en medio de rumores de otro romance. Foto: Lorena Ochoa FB / Luz María Zetina FB

Luz María Zetina y Lorena Ochoa: fotos juntas reavivan rumores de romance tras su ruptura con Emilio Guzmán

Kim Kardashian. Foto: AFP

Kim Kardashian deslumbra con vestido negro de transparencias y desata reacciones

[Publicidad]