Graco Sendel, hijo del actor mexicano Sergio Sendel, está dando de qué hablar por su actuación en la telenovela "Doménica Montero", producida por Carlos Bardasano para TelevisaUnivision y protagonizada por Angelique Boyer y Marcus Ornellas.

El actor de de 27 años nació el 30 de mayo en la Ciudad de México, es mellizo de Valeria Santaella; debutó en la televisión en 2022 con un papel breve en "Mi Camino es Amarte", pero ha ganado notoriedad recientemente al integrarse al elenco de la telenovela protagonizada por Angelique donde interpreta a Pedro Sánchez, un peón noble y tierno que busca superación personal y amor, un personaje que le ha permitido explorar emociones profundas y conectar con el público.

Su parecido a Sendel es comentado por los cibernautas en redes sociales, así como su talento actoral heredado por su padre, con quien sólo tiene una foto en su cuenta de Instagram de hace 12 años.

Lee también: Angelique Boyer: "las mujeres somos fuertes por cómo nos levantamos"

El hijo de Sergio Sendel agradeció haber llegado a este proyecto en el que le toca interpretar a un personaje entrañable que le ha enseñado varias cosas:

"Ayer presentamos este lindo proyecto, un proyecto que me dio la oportunidad de hacer un personaje entrañable 'Pedro', gracias 'Pedro' por tu sencillez y por tu gran corazón porque llegaste en el momento indicado para mí, para tocar fibras mías que tenía que poner más atención", escribió.

Angelique Boyer respondió este comentario con un mensaje:

"Viste como desde el minuto 1 te quiero mucho!!!".

Angelique Boyer y Marcus Ornellas posan con Greco Sendel, los tres forman parte del elenco de "Doménica Montero".

Graco es licenciado en Creación y Desarrollo de Empresas, y además de las telenovelas, formó parte del reality "Reto 4 Elementos: La Liga Extrema".

El nombre de Graco se ha posicionado entre las búsquedas de los cibernautas, en parte porque "Doménica Montero" es la primera adaptación de la telenovela venezolana La Doña, que luego inspiraría remakes como La Dueña (con Angélica Rivera) y Soy tu Dueña (con Lucero).

rad