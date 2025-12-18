“Las mujeres no somos fuertes por lo que soportamos, sino por la manera en la que nos levantamos y por la voluntad que llevamos siempre en el corazón”, dijo enfática Angelique Boyer.

La actriz, quien ha interpretado a mujeres pobres, sufridas y hasta abusadas, ahora se viste de dureza y de rebeldía (sin llegar a la ambición desmedida de Teresa), para dar vida a Doménica Montero, en la telenovela del mismo nombre.

El personaje le representa una gran oportunidad de mostrar cómo y con qué las mujeres enfrentan la adversidad y los tiempos difíciles.

El melodrama de Televisa, producción de Carlos Badasano, aborda la historia de una mujer que, tras haber enfrentado el desamor, huye para reconstruirse y no dejar que la vuelvan a dañar.

Junto a Angelique actúa Marcus Ornelas en esta historia que se estrena este viernes por la plataforma streaming ViX y el 19 de enero por Las Estrellas.

Historia de amor y empoderamiento

Doménica, el personaje de Boyer, es una joven y reconocida empresaria que es plantada en el altar el día de su boda. Ante esa humillación sufre críticas y burlas por lo que decide huir a la hacienda de sus padres.

Durante su estancia en el pueblo conoce a Luis Fernando, el dueño de la hacienda vecina, un hombre marcado por un pasado oscuro tras perder al amor de su vida.

Aunque al principio se niega a permitir que otra mujer entre en su corazón, poco a poco el amor comenzará a florecer entre ambos en medio también de un complejo conflicto territorial.

Marcus Ornellas señaló que su personaje vive el amor desde una perspectiva mucho más dura, tras haber perdido a su mujer, que además esperaba al hijo de ambos, en un accidente automovilístico provocado por Kiara, personaje interpretado por Scarlet Gruber.

“Yo creo que el amor después del amor se vive de manera mucho más dura. Es el caso de Luis Fernando, después de todo lo que ha vivido”.

Los antagonistas de la historia son Brandon Peniche y Scarlet Gruber, y junto a ellos Diego Amozurrutia, José Manuel Rincón, Verónica Merchant, Gonzalo Peña, Alejandro Tommasi, Nuria Bages y Gaby Mellado, Estefanía Villarreal y Fermín Martínez conforman el reparto.

Angelique, quien ha protagonizado más de 10 telenovelas en Televisa en lo que va del milenio, destaca que cada historia es una oportunidad para aprender.

Doménica Montero es el cuarto remake de la história homónima producida primeramente en 1978, escrita por Inés Rodena.

En 1995 Florinda Meza hizo La dueña, con actuaciones de Angélica Rivera y Francisco Gattorno; en 2010 se realizó Soy tu dueña con Lucero y Fernando Colunga; la producción fue de Nicandro Díaz.