Otorgarán la Presea Cervantina 2025 a Huemanzin Rodríguez

Discapacidad y otras realidades, en un libro

“Soy fotógrafa, es mi ritual y mi vida; nunca me retiraré”: Graciela Iturbide

El FIC otorgará la Presea Cervantina, de forma póstuma, a Huemanzin Rodríguez

Raigambre saca a la luz a compositoras mexicanas

Freeman explora el génesis de la imagen

le rindió un homenaje de amor a su novia, la actriz Angelique Boyer, con quien cumple 11 años de noviazgo, la pareja cautivó a los televidentes y amantes de las telenovelas cuando y un par de años después se enamoraron en la vida real.

Cuando trabajaron en "Teresa", Boyer estaba en una relación con el productor José Alberto Castro, y Sebastián Rulli estaba casado con Cecilia Galliano, con quien tiene un hijo llamado Santiago; el reencuentro se dio en 2013 durante la grabación de "Lo que la vida me robó".

A inicios de 2014, la actriz terminó su relación con José Alberto Castro y poco después se confirmó su romance con el actor argentino, con quien ha trabajado en otros melodramas como: "Tres veces Ana" y "Vencer el pasado".

Sebastián Rulli y Angelique Boyer han dicho en varias ocasiones que no desean casarse ni tener hijos, un par de ingredientes que les han funcionado para hacer de su relación algo estable y duradero.

Sebastián Rulli y Angelique Boyer comparten su amor con sus seguidores.
Sebastián Rulli y Angelique Boyer comparten su amor con sus seguidores.

Sebastián Rulli dedica amoroso mensaje a Angelique Boyer

Sebastián Rulli agradeció profundamente a su novia Angelique Boyer por todo lo vivido en estos 11 años, le agradeció por "vivir, crecer y soñar juntos".

"Contigo aprendí lo que significa ser feliz de verdad, te amo mi cielo, te amo mi amor, y siempre voy a amarte", expresó en un video en el que juntó varios momentos con Angelique, desde viajes, instantes profesionales, íntimos, y llenos de diversión.

Dicho video lo acompañó con un profundo y apasionado mensaje en el que no sólo le agradece por su amor, sino que le confiesa cuál es su deseo eterno.

"Hoy celebramos 11 años de amor, el número que siempre nos acompaña y nos recuerda que los deseos sí se cumplen. 'Make a Wish'… y aquí estamos, viviendo el más hermoso: compartir la vida juntos. Soy el hombre más feliz y afortunado de amar y ser amado por la mujer más maravillosa del universo. Gracias por estos 11 años de magia, amor y complicidad. Por muchos más, mi deseo eterno eres tú".

Las felicitaciones de colegas y fans no se han hecho esperar, pues Sebastián Rulli y Angelique Boyer se han convertido en una de las parejas favoritas de la farándula mexicana.

