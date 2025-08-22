Angelique Boyer celebra los 15 años del estreno de la telenovela "Teresa", la historia que asegura le cambió la vida, y que sin lugar a dudas la inmortalizó entre los amantes de los melodramas, pues a la distancia, las frases de Teresa Chávez, el personaje al que le dio vida Boyer, siguen de moda e inundan las redes en memes y en reflexiones de vida.

"Teresa" fue producida por José Alberto Castro en 2010, se trata de una adaptación de la telenovela del mismo nombre original de Mimí Bechelani. La historia habla de una joven hermosa e inteligente que busca desesperadamente salir de la pobreza en la que vive, y para lograrlo lo sacrifica todo, incluso el amor.

Aunque han existido varias versiones de "Teresa", como la de 1959 protagonizada por Maricruz Olivier, o la versión de 1989 con Salma Hayek, la de Angelique Boyer gustó mucho por la interpretación de la actriz que protagonizó la historia de amor con su actual pareja en la vida real, el argentino Sebastian Rulli; Aarón Díaz también fue uno de los amores de Teresa dentro de la historia.

Aarón Díaz, Angelique Boyer y Sebastián Rulli, los protagonistas de "Teresa" en una foto de 2010.l Foto: Archivo EL UNIVERSAL.

El antes y el después de Angelique Boyer

En su cuenta de Instagram, Angelique Boyer celebró los 15 años de "Teresa" y se sinceró al decir que fue el proyecto que le cambió la vida.

"¡Ay, Teresa! A 15 años de este proyecto que me cambió la vida…¿Se acuerdan de esas frases que se quedaron para siempre? ¿Cuál es su preferida? Gracias por tanto amor a esta historia", escribió para acompañar un video que reúne varias frases iconicas de su personaje.

"Qué viaje tan hermoso volver a ver esto!Gracias por seguir recordando a Teresa con tanto cariño, después de 15 años. ¡Este personaje vive gracias a ustedes!", dijo.

Angelique Boyer en 2010 y en 2025 respectivamente. Foto: Agustín Salinas/EL UNIVERSAL/CLASOS.

Después de "Teresa" llegaron varios proyectos pata Boyer, como "Abismo de pasión", "Lo que la vida me robó", "Tres veces Ana", "Amar a muerte", "Imperio de mentiras", "Vencer el pasado", "El amor invencible" y "El extraño retorno de Diana Salazar".

"Teresa" la protagonizó Angelique Boyer y Sebastián Rulli, quienes son pareja en la vida real desde 2014.

