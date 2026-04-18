Valentino Lanús está alejado de los protagónicos en telenovelas que lo hicieron famoso y amado en los años 2000, el actor se ha retirado de la faceta artística y está enfocado, desde hace tiempo a las artes marciales y a cuidar su energía por medio del celibato.

Lanús es un actor mexicano que alcanzó gran popularidad a inicios de los años 2000 como protagonista de telenovelas juveniles y románticas. Nació el 3 de mayo de 1975 en la Ciudad de México y su nombre completo es Luis Alberto López Ayala. Antes de incursionar en la actuación, practicó deportes como el fútbol y el surf, y fue descubierto para la televisión tras trabajar como modelo.

Su carrera despegó en Televisa, donde participó en producciones dirigidas al público joven. Uno de sus primeros papeles destacados fue en “Primer amor… a mil por hora” (2000), pero el reconocimiento masivo llegó con “El juego de la vida” (2001) y, sobre todo, con “Amar otra vez” (2003), donde consolidó su imagen de galán.

Más tarde protagonizó “Inocente de ti” (2004) y “Alborada” (2005), esta última de corte histórico, en la que compartió créditos con Lucero y Fernando Colunga.

Lee también: Por primera vez Andrea Legarreta y Erik Rubín llegan con sus respectivas parejas a evento de su Mía, su hija

Su carrera despegó en Televisa, donde participó en producciones dirigidas al público joven. Uno de sus primeros papeles destacados fue en “Primer amor… a mil por hora” (2000).

Lanús se fue alejando paulatinamente del medio. A finales de la década de 2000 redujo sus apariciones y optó por un estilo de vida más discreto, enfocado en proyectos personales, viajes y bienestar espiritual, lo que generó curiosidad entre sus seguidores sobre su paradero.

¿Qué ha pasado con Valentino Lanús?

Valentino Lanús no tiene intenciones de regresar al medio artístico, se enfoca a cuidar de su cuerpo, su espíritu y a entrenar su cuerpo en serio.

Desde hace tiempo Lanús se mantiene en un estado de celibato por decisión propia; en algunas filosofías o disciplinas orientales, se practica como una forma de ahorrar energía o alcanzar un estado de iluminación y enfoque mental superior.

Para él, el celibato es una forma de cuidarse y amarse.

"Estoy ahí, puedes tomar el control de ello, sin embargo, hay prácticas por ejemplo el Qi Gong médico y la medicina tradicional china, en donde puedes hacer la práctica, o sea, puedes tener una relación sin que haya esa pérdida de la energía, existen mecanismos".

Valentino Lanús comparte foto con su padre en su cuenta de Instagram en mayo de 2025.

Lanús dijo en su encuentro con la prensa que es muy cauteloso en permitir que alguien entre en su vida.

"Me gusta cuidar mi templo, permitir que alguien entre a mi vida es algo serio, no es tan fácil", confesó.

Valentino ha invertido 13 años de su vida explorando y conectando con la conciencia Divina para bajar esta información y prácticas que pueden encaminar a un Gran Despertar Instantáneo sin ninguna sustancia externa, sólo a través de la consciencia.

Lanús tiene una hija llamada María Magdalena, nacida en 2016; aunque su carrera en la pantalla fue relativamente breve en comparación con otros contemporáneos, dejó una huella importante en la televisión mexicana de su época, especialmente entre el público juvenil que lo identificó como uno de los rostros emblemáticos de las telenovelas, un galán muy codiciado en su momento.

Lee también: "Asqueada de México": Galilea Montijo responde al polémico audio viral

rad