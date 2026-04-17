El nombre de Galilea Montijo dio de qué hablar en redes sociales tras circular un presunto audio de la conductora de "Hoy" en el que se habría expresado mal de México, por lo que fue cuestionada y explicó su postura al respecto.

Montijo, quien recientemente dio e qué hablar por la apariencia de su rostro tras los efectos de un tratamiento estético, negó que fuera verdad dicho audio, y aseguró que se trata de Inteligencia Artificial (IA).

En el audio que circula en redes la conductora supuestamente habla que planea irse del país ahora que termine su contrato en Televisa:

"Ya en agosto termina mi contrato, y estoy asqueada de México, qué triste decir lo que te estoy diciendo, me han tratado muy mal, sí, tengo muchas ganas de irme y de respirar y de, ¿qué te digo?..."

Galilea negó la veracidad de dicho audio e hizo algunas precisiones:

"Escuché que salió un 'audio', que nuevamente les digo, es IA (inteligencia artificial) , porque déjenme le digo al que lo dijo, pues desgraciadamente lo tengo que desmentir porque mi contrato todavía no termina, termina no este año y termina hasta diciembre".

Aseguró que ama México, dice que es el país en e que ha trabajado toda su vida y en el que vive su hijo, por lo que negó que se expresara de esa manera tan despectiva del país que el ha da do todo.

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"Amo mi país, ustedes me conocen, he trabajado aquí hace más de 30 años, aquí he hecho todo, aquí viven mis hijos , ¿por qué me tendría que ir?".

Admitió que si la mandan a trabajar fuera de México con gastos pagados, eso sería diferente.

Galilea Montijo y su novio Isaac Moreno en Victoria Peak, conocido localmente como The Peak, es la colina más alta de la isla de Hong Kong, en diciembre de 2025.

"Si me mandan a un lugar que me manden con todo y pago mensual para mis comidas y la renta"

Ante las preguntas sobre lo que ha expresado de la posibilidad de irse a trabajar fuera de México, puntualizó que eso no tiene nada de malo, así como tampoco es negativo que piense en invertir en el extranjero, sin embargo, remarcó que no se expresó mal de su país como lo muestra el audio creado con IA.

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"Una cosa es decir 'estoy asqueada de mi país', que es una vil mentira, y otra cosa es decir que me encantaría irme a trabajar en algún momento a otro país".

Montijo declaró que se siente muy contenta con el momento personal que vive con su novio, el modelo español Isaac Moreno, que ya viven juntos, pero que por el momento no hay planes de boda.

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