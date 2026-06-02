Ginebra.- Los casos sospechosos de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) han caído a 116, cuando eran más de 900 la semana pasada, al descartarse muchos de ellos tras pruebas médicas de personas que presentaban síntomas compatibles, indicó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Los casos confirmados en la RDC se elevan a 321, mientras que los fallecidos son 48, agregó en rueda de prensa el portavoz de la OMS Christian Lindmeier.

Entre los cientos de casos sospechosos de ébola registrados en las últimas semanas "hubo algunos que finalmente resultaron ser malaria o meningitis", indicó el portavoz para explicar la fuerte reducción en el número de posibles contagios.

"Los casos sospechosos son una instantánea de un momento concreto (...), en cambio los confirmados son una cifra acumulativa, el número seguirá creciendo con más o menos velocidad", subrayó.

Lee también Brasil investiga 2 casos sospechosos de ébola; en Italia aíslan a otra persona

Uganda confirma 6 nuevos casos y eleva a 15 los contagios

En tanto, el Uganda, se han detectado seis nuevos casos del virus, lo que eleva a 15 los contagios -incluido un fallecido- en el país tras declararse el pasado 15 de mayo un brote en el este de la vecina Congo, informó el Ministerio de Salud ugandés.

"Actualización sobre el ébola en Uganda. Se confirmaron seis nuevos casos entre contactos de casos confirmados", indicó el Ministerio de Salud en la red social X, sin aportar detalles.

De todos los casos, uno corresponde a un fallecido (un hombre congoleño muerto en la capital, Kampala, y considerado un caso importado), 12 pacientes ingresados en el hospital y dos enfermos dados de alta, señalaron las autoridades sanitarias ugandesas.

Además, los equipos sanitarios están siguiendo el rastro a 668 contactos, precisó el departamento.

Lee también Kenia colabora con EU para crear centro de aislamiento ante epidemia de ébola; "fortalecerá la seguridad sanitaria"

El gobierno de Uganda anunció el pasado 27 de mayo el cierre temporal de su frontera con la RDC por el brote de ébola, que se ha propagado a territorio ugandés.

Esta epidemia es compleja por la falta de vacunas y tratamientos aprobados para la cepa de Bundibugyo, que caracteriza al brote y cuya tasa de letalidad oscila entre el 30% y el 50%, según la OMS.

El virus probablemente comenzó a circular en la provincia congoleña de Ituri, fronteriza con Uganda y Sudán del Sur y epicentro de la epidemia, unos dos meses antes de declararse el brote, según la OMS, que calificó este 17 de mayo la epidemia como "emergencia de salud pública de importancia internacional".

La agencia de salud pública de la Unión Africana cifró el pasado jueves en 246 las "muertes sospechosas" y en 1.077 los "casos sospechosos" registrados en la RDC por la decimoséptima epidemia de ébola que vive el país desde que se detectó el virus por primera vez en 1976.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc