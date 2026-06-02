La pesadilla que vivieron el periodista Julio Ibáñez y su compañero, el realizador Daniel García, ha finalizado. Así lo informó Televisa mediante un mensaje en la red social X.

Después de estar más de dos meses en Sudáfrica, sin poder salir, este día se dio a conocer que ambos integrantes de TUDN estarán de vuelta en México, mañana 3 de junio.

"Luego de más de dos meses, hoy la autoridad judicial en Sudáfrica ha liberado y devuelto sus pasaportes a nuestros compañeros Julio Ibáñez y Daniel García", se lee en el anuncio de Televisa.

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"Agradecemos mucho el apoyo de todos los comunicadores de TUDN, de toda la radio y televisión mexicana (CIRT) y, sobre todo, de los aficionados del futbol que siguieron y se pronunciaron sobre este tema", agregaron.

Ibáñez viajó a Sudáfrica para realizar un seguimiento a los Bafana Bafana, el rival de la Selección Mexicana el próximo 11 de junio en la inauguración del Mundial 2026; sin embargo, fueron acusados de espionaje tras volar un dron en "una zona prohibida"

"Nuestros compañeros llegarán a México el día de mañana para reunirse con sus familias. Agradecemos a las autoridades mexicanas su apoyo en este desafortunado proceso, que finalmente ha concluido", explicó Televisa.

Agradecemos mucho el apoyo de todos los comunicadores de @TUDNMEX, de toda la radio y televisión mexicana (CIRT) y, sobre todo, de los aficionados del futbol que siguieron y se pronunciaron sobre este tema. — TelevisaUnivision Prensa (@TUPrensa) June 2, 2026

Su compañero David Faitelson también se pronunció al respecto y agradeció al secretario de relaciones exteriores Roberto Velasco.

"Julio Ibáñez y Dani García están por volver a casa. Muchísimas gracias al esfuerzo de Televisa Univisión y sobretodo un gran reconocimiento al Secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, cuyo trabajo ha logrado recuperar a nuestros compañeros", escribió en su cuenta de X.

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