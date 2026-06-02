Washington. Representantes de Israel y del Líbano reanudaron en Washington sus negociaciones de paz, tras los ataques registrados en las últimas horas entre el ejército israelí y la milicia libanesa Hezbolá que tuvieron lugar pese a los intentos del presidente estadounidense, Donald Trump, de lograr una desescalada.

Delegaciones encabezadas por los embajadores de Israel y del Líbano en Estados Unidos, Yechiel Leiter y Nada Hamadeh, respectivamente, fueron recibidas por el consejero del Departamento de Estado estadounidense, Michael Needham, y el jefe de gabinete, Dan Holler, para dos días de conversaciones.

Se trata de la cuarta ronda de negociaciones entre ambos países en la capital estadounidense desde la celebrada el pasado 14 de abril, que supuso entonces el contacto de más alto nivel desde 1993 entre estos dos vecinos que carecen de relaciones diplomáticas.

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Esas conversaciones, en las que no participa Hezbolá, han servido para acordar y extender un alto el fuego vigente desde abril que, sin embargo, ha sido vulnerado recurrentemente por Israel, que dice responder a los ataques de la milicia chií.

La reunión tiene lugar después de que, en la madrugada de este martes, Hezbolá y el Ejército israelí intercambiaran fuego mediante el lanzamiento de proyectiles y ataques aéreos.

Trump anuncia acuerdo entre Hezbolá e Israel

Horas antes, Trump había anunciado un acuerdo entre Hezbolá e Israel para que el grupo chií dejara de lanzar proyectiles contra territorio israelí e Israel frenara el despliegue de tropas en los suburbios de Beirut.

El lunes, Trump mantuvo una tensa llamada telefónica con el primer ministro israelí, Hezbolá e Israel, después de que este ordenara ataques en las afueras de la capital libanesa.

Trump trató así de preservar el alto el fuego en el Líbano y también salvar las negociaciones que Estados Unidos mantiene con Irán para poner fin a la guerra, después de que Teherán, aliado de Hezbolá, anunciara la suspensión del diálogo en represalia por los ataques israelíes en el Líbano.

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Posteriormente, la embajada libanesa en Washington informó en un comunicado de que las autoridades en Beirut habían recibido confirmación de la aprobación por parte de Hezbolá de la propuesta estadounidense para un alto el fuego mutuo con Israel.

Por su parte, Netanyahu advirtió en redes sociales de que su postura no había cambiado y que Israel atacaría "objetivos terroristas" en la capital libanesa si Hezbolá no cesa sus ataques.

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