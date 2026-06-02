La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo evitó pronunciarse sobre las declaraciones de la jueza de Nueva York, Katherine Polk Failla, quien aseguró que existen evidencias “abundantes” en los casos contra exfuncionarios y funcionarios vinculados al Cártel de Sinaloa, y sostuvo que corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) analizar el tema.

Durante su conferencia matutina, la mandataria fue cuestionada sobre los comentarios realizados por la jueza estadounidense tras la primera audiencia del exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, quien enfrenta acusaciones por relación con el narcotráfico.

Ante ello, Sheinbaum respondió de manera breve y sin entrar en controversia.

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“Le corresponde a la Fiscalía General de la República en su momento analizar”, señaló.

Al insistirle si las declaraciones de la juzgadora podrían interpretarse como una provocación hacia las autoridades mexicanas, la titular del Ejecutivo federal reiteró que será la FGR la instancia encargada de valorar el asunto.

La postura de la presidenta se da luego de que la jueza Katherine Polk Failla afirmó que las pruebas presentadas por las autoridades estadounidenses son “abundantes” y que los acusados relacionados con las investigaciones sobre presuntos vínculos con el narcotráfico están llegando a los tribunales federales “en olas”.

Lo anterior ante el caso de los 10 mexicanos acusados por estar relacionados con el Cártel de Sinaloa, específicamente con "Los Chapitos", entre ellos se encuentra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

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