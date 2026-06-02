El maratón de descuentos más importante del comercio electrónico en México llega a su fin, pero la categoría favorita de todos se despide con broche de oro.

Estamos en las últimas horas del Hot Sale 2026 y este martes 2 de junio es tu última llamada para renovar tu smartphone sin exprimir tus ahorros. Si estuviste esperando el momento perfecto para conseguir ese gama alta que tanto deseas o un equipo calidad-precio para el día a día.

Prepara la tarjeta y no pierdas ni un segundo, porque las piezas son limitadas y estos descuentos especiales tienen las horas contadas.

Los mejores descuentos en celulares en Amazon México

OPPO Find X9 Pro 5G Blanco

Si buscas un smartphone premium para fotografía, rendimiento y autonomía, el OPPO Find X9 Pro 5G destaca como uno de los buques insignia más completos de OPPO en 2026. Su diseño elegante en color blanco perla combina acabados premium con resistencia IP68/IP69, lo que le permite soportar agua, polvo y condiciones exigentes.

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HUAWEI Pura 80 Celular

El HUAWEI Pura 80 es el smartphone de entrada de la línea insignia de Huawei para esta temporada, sucediendo a la serie Pura 70. Este dispositivo destaca por mantener la reconocida excelencia fotográfica de la marca bajo la firma XMAGE, un refinado diseño de bordes planos y la resistencia estructural que otorga su cristal Kunlun Glass de segunda generación.

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Samsung S25 Ultra - Titanium Black, 512GB

El Samsung S25 Ultra Titanium Black de 512GB es la versión de gran almacenamiento del smartphone insignia de Samsung. Este modelo destaca por su elegante acabado Negro Titanio y un rediseño que introduce bordes ligeramente redondeados en su estructura de titanio premium, logrando un agarre mucho más ergonómico y cómodo que en las generaciones anteriores.

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OPPO Celular A79 5G Negro

El OPPO A79 5G Negro es un smartphone de gama media diseñado para usuarios que buscan un equilibrio entre pantalla grande, buena autonomía y un diseño estilizado sin gastar de más. Este modelo destaca por su acabado negro mate, que ofrece una apariencia sobria y resiste mejor las huellas dactilares.

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Motorola Celular G67 4GB 256GB

El Motorola Moto G67 5G (4GB+256GB) es un smartphone equilibrado de gama media que destaca por ofrecer una excelente pantalla de nivel premium y una autonomía robusta. Su almacenamiento masivo es ideal para usuarios que guardan mucho contenido multimedia, y su diseño enfocado a la productividad lo hace ideal tanto para el día a día como para tareas corporativas.

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Google Pixel 10

El Google Pixel 10 es la apuesta más equilibrada de Google para quienes buscan una experiencia Android limpia, excelentes cámaras y funciones de inteligencia artificial avanzadas sin llegar al precio de los modelos Pro. Equipado con el nuevo procesador Tensor G5 y Android 16, ofrece un rendimiento fluido para el uso diario, fotografía computacional y herramientas impulsadas por Gemini.

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