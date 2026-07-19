Al concluir la Copa Mundial de la FIFA 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el torneo representó una “gran celebración de alegría, emoción y unión entre los pueblos”, y sostuvo que el deporte volvió a demostrar su capacidad para acercar a las naciones.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, la mandataria federal felicitó a las y los mexicanos por la organización del campeonato y aseguró que México fue “la mejor sede” del torneo.

“Felicidades a todas y todos los mexicanos por hacer de México la mejor sede y a nuestra Selección Nacional por el gran papel que desempeñó, poniendo en alto el nombre de nuestro país con entrega, talento y orgullo”, escribió.

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Sheinbaum también felicitó a España, que este domingo se proclamó campeona del Mundial 2026, al señalar que obtuvo el campeonato de manera merecida.

Asimismo, destacó la coordinación entre los tres países anfitriones de la justa mundialista —Canadá, Estados Unidos y México— al considerar que la organización conjunta dejó un mensaje de cooperación internacional.

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Sheinbaum durante la final de la Copa del Mundial 2026 en Estados Unidos junto a Donald Trump y Mark Carney (19/07/2026). Foto: X Claudia Sheinbaum Pardo @Claudiashein

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“Los tres países anfitriones —Canadá, Estados Unidos y México— demostramos que, cuando trabajamos unidos, somos capaces de hacer realidad grandes proyectos y de dejar un legado de cooperación, amistad y esperanza para el mundo”, expresó.

El mensaje fue publicado horas después de la final de la Copa del Mundo, celebrada en Estados Unidos, encuentro al que asistió la presidenta mexicana junto con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, en el palco de honor del estadio.

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