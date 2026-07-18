Sheinbaum acudirá a la final del Mundial en Nueva York, recibe invitación de Trump.🌎

Ingemar busca evadir ley, FGR investiga inscripción de nuevo testaferro, José Merino, principal socio, permanece en calidad de desaparecido.🚨

EU ha capturado a más de 450 personas en México, la mayoría buscadas por homicidio, abuso y trata de personas.🚨

Alerta sanitaria en Estados Unidos, Taco Bell retira lechuga contaminada por el parásito que causa "diarrea explosiva".💩

Sube a más de 5 mil, cifra de muertos por doble terremoto en Venezuela, 17 mil permanecen sin vivienda.🇻🇪

Mundial deja derrama de entre 44 y 66 mil mdp en CDMX, dice Brugada; destaca la mayor creación de empleos formales en 25 años y aumento en turismo.🏙️

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Mujer haitiana lesionada tras arrojarse de tercer piso, luego de entrar en crisis nerviosa durante el sismo la mañana de este viernes en Chiapas.🇭🇹

INSP pide reforzar higiene de alimentos tras brote de ciclosporiasis en EU.🥬

Mundial 2026: El árbitro mexicano Guillermo Pacheco estará presente en la final entre España y Argentina.⚽️

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Comentarios de la audiencia.

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