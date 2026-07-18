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Sheinbaum acudirá a la final del Mundial; recibe invitación de Trump | TU DÍA CON EL UNIVERSAL 🗞️
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Sheinbaum acudirá a la final del Mundial; recibe invitación de Trump | TU DÍA CON EL UNIVERSAL 🗞️
Sheinbaum acudirá a la final del Mundial en Nueva York, recibe invitación de Trump.🌎
Ingemar busca evadir ley, FGR investiga inscripción de nuevo testaferro, José Merino, principal socio, permanece en calidad de desaparecido.🚨
EU ha capturado a más de 450 personas en México, la mayoría buscadas por homicidio, abuso y trata de personas.🚨
Alerta sanitaria en Estados Unidos, Taco Bell retira lechuga contaminada por el parásito que causa "diarrea explosiva".💩
Sube a más de 5 mil, cifra de muertos por doble terremoto en Venezuela, 17 mil permanecen sin vivienda.🇻🇪
Mundial deja derrama de entre 44 y 66 mil mdp en CDMX, dice Brugada; destaca la mayor creación de empleos formales en 25 años y aumento en turismo.🏙️
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Mujer haitiana lesionada tras arrojarse de tercer piso, luego de entrar en crisis nerviosa durante el sismo la mañana de este viernes en Chiapas.🇭🇹
INSP pide reforzar higiene de alimentos tras brote de ciclosporiasis en EU.🥬
Mundial 2026: El árbitro mexicano Guillermo Pacheco estará presente en la final entre España y Argentina.⚽️
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Comentarios de la audiencia.
Dato musical.
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Estados
Se desprende canasta de teleférico en la Feria del Carmen, Campeche; no se reportan personas lesionadas
Espectáculos
Hijo de Britney Spears responde a quienes creen que la cantante fue reemplazada por una doble: "¿Están locos?”
Universal Deportes
Liga MX: Pumas vs Pachuca EN VIVO – Jornada 1 del Apertura 2026
Nación
Embajador Johnson da la bienvenida a Sheinbaum a EU para la final del Mundial; reconoce organización para el torneo