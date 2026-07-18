"Make It Last Forever..." dejó de ser solo una canción para Mel C. La exintegrante de las "Spice Girls" llegó al altar junto al modelo australiano Chris Dingwall en una ceremonia íntima celebrada este 18 de julio.

La pareja, que se conoció en 2023 a través de una exclusiva aplicación de citas, eligió Country House Cumbria, al noroeste de Inglaterra, para celebrar una romántica boda de estilo campestre, de acuerdo con Daily Mail.

Según personas cercanas a la cantante, Mel C no quería un festejo ostentoso, sino una ceremonia pequeña. Y al parecer... con algunos guiños a la etapa que la convirtió en una estrella del pop en los años 90.

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Emma Bunton, Melanie Brown y Geri Halliwell-Horner, sus excompañeras de las Spice Girls, estuvieron presentes en el enlace, mientras que Scarlett, hija de la cantante y fruto de su relación con Thomas Starr, participó como dama de honor.

La intérprete de "Wannabe" lució un vestido blanco de espalda descubierta diseñado por Victoria Beckham, también exintegrante de las Spice Girls, y llevó un ramo de flores silvestres.

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"Fue un regalo de Victoria, ellas son muy cercanas", aseguró una persona cercana al Mail on Sunday.

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Beckham no pudo asistir debido a que se encuentra en Estados Unidos por compromisos relacionados con la Copa del Mundo. De acuerdo con el medio británico, la diseñadora lamentó perderse la ceremonia, pues le habría encantado acompañar a su amiga en ese momento.

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La boda transcurrió sin contratiempos, salvo por la aparición de un rebaño de vacas que se acercó al lugar mientras la pareja intercambiaba sus votos frente al altar, rodeada del paisaje natural.

El matrimonio llega mientras Mel C se prepara para iniciar una gira mundial que llevará su nombre artístico. El recorrido comenzará en septiembre en Montreal, Canadá, e incluirá presentaciones en Estados Unidos, Inglaterra, Asia y distintos países de Europa.

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