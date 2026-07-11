Espectáculos | 11-07-26 | 17:32 | Actualizada | 11-07-26 | 17:44 |

Con una expresión de nerviosismo desde los primeros minutos del partido entre fue captado, vocalista de , en las gradas.

El encuentro de los cuartos de final del se disputa este 11 de julio en el Miami Stadium.

La presencia del músico despertó una de las supersticiones más conocidas del futbol. Desde hace años, algunos aficionados aseguran que los equipos a los que apoya públicamente, o cuyos partidos presencia en vivo, terminan perdiendo, por lo que en redes sociales no tardaron en recordar la "maldición de Mick Jagger".

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La teoría surgió durante el Mundial de Sudáfrica 2010, cuando mostró su apoyo a selecciones como Inglaterra y Brasil, ambas eliminadas del torneo.

En esta ocasión, sin embargo, el presagio parecía no cumplirse, pues Inglaterra mantiene la ventaja de 2-1 hacia la recta final del encuentro.

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Entre las celebridades presentes también apareció. La cantante mexicana fue captada en uno de los palcos con una playera que llevaba la palabra "México", aunque dejó claro que su apoyo era para Noruega y

Foto: Instagram oficial.
Foto: Instagram oficial.

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Incluso compartió un video en el que baila al ritmo del corrido dedicado al delantero noruego. "Haaland, Haaland", se escucha de fondo mientras sonríe a la cámara.

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Quienes tampoco faltaron fueron David y Victoria Beckham. La exintegrante de las Spice Girls asistió con un look discreto en tonos beige, acompañado de lentes a juego y su característico peinado con ondas.

Foto: EFE/EPA.
Foto: EFE/EPA.
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