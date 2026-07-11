Este sábado, 11 de julio, Noruega e Inglaterra se medirán en los Cuartos de Final del Mundial de 2026. En México, el partido podrá verse a través de Canal 5, Azteca 7, TUDN y el pase mundialista de ViX.

Sigue aquí, minuto a minuto, todas las acciones del partido desde el Estadio Miami.

Universal Deportes 04:07 PM Rueda nuevamente el balón.

Universal Deportes 04:00 PM Termina el primer tiempo.

Universal Deportes 03:49 PM ¡Inglaterra rescata el empate! ¡Gooooool! Noruega 1, Inglaterra 1. Jude Bellingham (Inglaterra) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área por el lado derecho de la portería. Asistencia de Anthony Gordon tras un contraataque.



Universal Deportes 03:38 PM ¡Gol de Noruega! ¡Gooooool! Noruega 1, Inglaterra 0. Andreas Schjelderup (Noruega) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área a la escuadra derecha. Asistencia de Martin Ødegaard.



Universal Deportes 03:31 PM ¡Error de Inglaterra! Remate fallado por Harry Kane (Inglaterra) remate con la derecha desde fuera del área de libre directo.



Universal Deportes 03:28 PM Se detiene momentáneamente el partido por pausa de hidratación.

Universal Deportes 03:02 PM ¡Rueda el balón en el Estadio Miami!

Noruega vs Inglaterra | Las acciones más destacadas del partido

¿Cómo llegarán Noruega e Inglaterra a los Octavos de Final del Mundial de 2026?

La Inglaterra de Harry Kane, que sueña con levantar su segundo título mundial 60 años después, se enfrenta el sábado en Miami a Noruega y a su máquina goleadora Erling Haaland, en cuartos de final del torneo.

Tras derrotar a México por 3-2, superando la altitud, el fervor de la afición en el Azteca y la expulsión del defensa Jarell Quansah en la segunda parte, los ingleses llegan a Florida como favoritos.

Con Kane y Jude Bellingham en plena forma, los hombres de Thomas Tuchel tendrán sin embargo que solucionar sus fragilidades defensivas si no quieren sufrir el martillo de Haaland.

El delantero del Manchester City, nacido en Inglaterra, viene de mandar a casa a Brasil con un doblete y lleva siete tantos en su primer Mundial.

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La estrella se encargó de poner el foco en su rival antes del duelo. "Creo que hay claros favoritos ahí fuera, Inglaterra es uno de ellos", declaró a la prensa el jueves. "Creo que todos ustedes deberían poner toda la presión posible sobre los ingleses".

Haaland apunta a una realidad. Las expectativas sobre ambos equipos no pueden ser más distintas.

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Harry Kane en festejo de gol con Inglaterra, durante la Fase de Grupos del Mundial de 2026 - Foto: AP

La selección del país nórdico, de poco más de cinco millones de habitantes, ya ha hecho más de lo esperado en Norteamérica. En su primer Mundial en 28 años, ha logrado su mejor resultado histórico con el pase a cuartos.

Enfrente, sin embargo, se espera mucho de esta generación dorada inglesa. Finalistas de las dos últimas Eurocopas, los británicos presentan argumentos de sobra para ganar su segundo Mundial.

"Ya hemos estado en esta posición varias veces", dijo el jueves el extremo inglés Bukayo Saka, "pero, el día D, el mejor equipo será el que gane".

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Entre sus mejores bazas, los Tres Leones cuentan con la dupla Bellingham-Kane para resolver problemas. El centrocampista del Real Madrid y el delantero del Bayern de Múnich han marcado entre los dos 10 de los 11 goles de su equipo.

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