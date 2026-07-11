Universal Deportes | 11-07-26 | 10:04 |

Una de las grandes figuras de este Mundial ha sido el delantero inglés , que lleva seis goles y una asistencia en cinco partidos y ha sido el referente de los Tres Leones para llegar al menos hasta cuartos de final. Sin embargo, en la última conferencia de prensa de Inglaterra antes de enfrentar a Noruega, el goleador inglés hizo una revelación que lo une al Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Como tantos otros deportistas, Kane es un aficionado al golf, y un periodista le cuestionó si jugó con Trump - otro gran aficionado al deporte de los bastones - antes de la Copa del Mundo y cómo le había ido.

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"Jugué bien, jugamos hace 18 meses, me invitó a jugar cuando estaba en Palm Beach, cuando el presidente de invita a algún lado... fue una experiencia surreal conocerlo y obviamente jugar golf con él, él es muy bueno, ojalá pueda jugar como él a su edad, así que fue una experiencia única y soy agradecido de que me haya invitado a jugar", mencionó Kane.

Su declaración dividió opiniones al tratarse de una figura tan controversial como la de Donald Trump.

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