¿Sabes cómo eliminar tu actividad en Google? Si la respuesta es negativa, entonces debes saber que este es un paso importante para mantener tu ciberseguridad.

Aunque la información recopilada por el buscador puede hacer que algunos servicios sean más personalizados, también es importante revisar qué datos compartes y cuáles quieres conservar.

Así que sigue leyendo porque en Techbit te contamos más sobre el tema.

¿Cuál es la importancia de eliminar tu actividad de Google?

Tu actividad le permite a Google conocer tus preferencias y mejorar tu experiencia de navegación, almacenando datos como las cookies, nombres de usuario, contraseñas, descargas y los sitios que visitas. Y a ti, como usuario, te ayuda a tener un mejor control de las búsquedas.

No obstante, si tu dispositivo resulta infectado por un malware, es víctima de phishing o de cualquier otro ciberataque, los delincuentes pueden tener acceso a tu actividad. Y eso pone en peligro tu privacidad.

Pero además, el fabricante Lenovo indica que esta acción ayuda a liberar espacio de almacenamiento, lo que garantiza un mejor rendimiento en tu navegador tras borrar la caché, así como acelerar el tiempo en que se muestran las respuestas de tus búsquedas.

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Otras ventajas son proteger tus datos de navegación en caso de que inicies sesión en dispositivos externos y olvides cerrarla. Y finalmente, sirve para disminuir la publicidad en los sitios web.

Al eliminar tu actividad de Google, deja solo los sitios que te sirven hoy y a futuro. Foto: Unsplash

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¿Cómo eliminar tu actividad de Google?

Para que tus datos de navegación en Google no corran peligro, elimina tu actividad con los siguientes pasos:

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En cualquiera de tus dispositivos, abre Chrome y toca el ícono de los tres puntos de la esquina superior derecha.

Pulsa “Historial” y después elige uno a uno los sitios que quieres borrar. O bien, da clic en “Borrar datos de navegación".

Posteriormente, en el intervalo de tiempo escoge las búsquedas que quieres borrar. Pueden ser las de última hora, semana, mes, etcétera.

Selecciona si también deseas eliminar las cookies, pestañas y contraseñas guardadas.

Y para terminar, presiona “Borrar datos”.

Si el anterior método no te funciona, prueba con éste:

Ve a myactivity.google.com.

Arriba de tu actividad, oprime el botón “Borrar”.

Da clic en “Todo el tiempo" y después en “Siguiente”.

Y por último selecciona “Borrar”.

¿Cada cuánto eliminar tu actividad de Google?

Si bien no hay una periodicidad fija para eliminar tu actividad en Google, los expertos recomiendan hacerlo una vez al mes. Por su parte, el mismo navegador sugiere revisar el historial con frecuencia si se usa en varios dispositivos o si sueles conectarse en lugares públicos.

Y para obtener una capa extra de seguridad, procura navegar en modo incógnito, conectarte a una VPN y no guardar tus claves de acceso en el navegador, mejor opta por introducirlas manualmente.

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Si utilizas equipos ajenos, cierra tu sesión para que nadie revise tu actividad de Google. Foto: Unsplash

Ahora que sabes la importancia de darle una limpieza profunda a tu cuenta de Google, no la postergues más.

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