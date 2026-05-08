Google es el buscador más importante del mundo, y aunque pareciera que en cada rincón de él abunda información, la realidad es que también tiene cosas entretenidas como sus juegos ocultos, ideales para pasar el rato solo o en compañía.

¿Alguna vez has oído de ellos? Si la respuesta es “no”, entonces sigue leyendo porque en Tech Bit te explicamos qué son y cómo puedes acceder a ellos.

Algunos juegos de Google surgieron por algunos de los doodles más populares de la compañía. Foto: Unsplash

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¿Qué son los juegos ocultos de Google?

Los juegos ocultos de Google, conocidos tradicionalmente como Easter Eggs, son minijuegos y funciones interactivas que, durante ciertas temporadas, están escondidos dentro del logotipo del buscador.

En su mayoría, estos juegos ocultos son creados a raíz de los doodles más populares, como por ejemplo, el de Pacman, lanzado en 2010.

El minijuego de Google más popular hasta la fecha es Dino Chrome, fundado en otoño de 2014 por el equipo creativo del gigante de Internet: Edward Jung, Sebastien Gabriel y Alan Bettes. Con el propósito de que los usuarios no se aburrieran cuando no tuvieran internet.

Así, estos minijuegos surgen para entretener y rendir homenaje a fechas importantes. Y, con el tiempo, han ganado popularidad en el terreno digital y en el imaginario colectivo de los internautas.

¿Cuáles son algunos juegos ocultos de Google?

Pacman, Dino Chrome, Solitario y Snake, son los juegos ocultos de Google más reconocidos. Pero, a continuación, te presentamos otros más para que te diviertas como nunca y en tan pocos clics:

Tres en línea

Este juego es el comúnmente llamado “juego del gato”. Solo es posible jugar contra el chatbot del navegador y desde la pestaña de búsquedas.

Corre, dibuja

Es un juego de adivinanzas que fue lanzado por los equipos creativos de Google y Data Arts. Se puede jugar desde el sitio web del minijuego y consiste en dibujar una serie de objetos en el menor tiempo posible para que el chatbot de la plataforma pueda adivinar qué significa lo que has trazado.

Noche de brujas

Este minijuego surgió a raíz de un doodle en conmemoración de Halloween. En él, se debe derrotar fantasmas y criaturas que intentan derribar de las alturas a un gato brujo. Para ello, se deben dibujar figuras en la pantalla lo más rápido posible.

Zerg Rush

Este juego formaba parte de los Easter Eggs de la compañía. Consiste en googlear su nombre para que pequeñas letras “o” invadan tu pantalla, simulando que se comen tus resultados de Internet y debes eliminarlas con un clic lo más rápido que puedas.

Palomitas de maíz

Este minijuego apareció tras un doodle que la empresa lanzó para conmemorar el Día de las Palomitas de Maíz, celebrado el 19 de enero. Debes jugar contra otros competidores para conseguir ser la última palomita que sea cocinada.

Doodle Cricket

Este juego se actualizó en 2025. Su objetivo es controlar a un grillo bateador para anotar las carreras posibles y evitar ser eliminado por los caracoles fildeadores. Este minijuego surgió por el doodle en honor al torneo ICC Champions Troph de 2017.

Hay más de 20 Easter Eggs de juegos ocultos de Google. Foto: Google

¿Cómo acceder a los juegos ocultos de Google?

Para acceder a los juegos ocultos de Google, solo debes buscarlos desde el navegador. Algunos se encuentran en la página de Easter Eggs de la compañía y puedes acceder a ella desde la siguiente liga: https://elgoog.im.

Por otro lado, la empresa americana posee una página dedicada a diversos juegos online que puedes jugar solo o con otros usuarios.

Sin duda, Google no solo está hecho para investigar datos y acceder a un sinfín de páginas web, sino que tiene su lado entretenido para despedir al aburrimiento con estos juegos ocultos. Cuéntanos, ¿ya los conocías?, ¿cuáles jugarás esta tarde?

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