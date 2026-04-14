La inteligencia artificial ya no solo responde preguntas: ahora también puede entender tu rutina. Con la llegada de la “Inteligencia Personal” de Google Gemini a México, Google da un paso más para convertir su asistente en algo mucho más cercano a un organizador digital que anticipa lo que necesitas.

Desde este 14 de abril, la función comienza a desplegarse en el país para usuarios con suscripciones Google AI Plus, Pro y Ultra, con la promesa de expandirse pronto a más personas.

Inteligencia personal de Google. Imagen: Google

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¿Qué hace la Inteligencia Personal de Google?

La Inteligencia Personal funciona conectando Gemini con aplicaciones clave del ecosistema de Google como Gmail, Fotos, YouTube y el Buscador. A partir de ahí, la IA puede ofrecer respuestas mucho más útiles porque entiende tu contexto personal.

En la práctica, esto significa que ya no solo le preguntas cosas generales. Ahora puedes pedirle que:

Te recuerde pendientes o citas importantes.

Encuentre información específica en tus correos o fotos.

Te sugiera planes basados en tus gustos.

Organice tu día con anticipación.

Incluso integra funciones como “Your Day”, un feed personalizado que analiza tu información en tiempo real para darte recordatorios y recomendaciones sin que tengas que pedirlas.

Así funciona Inteligencia Personal de Google

Para activar la Inteligencia Personal debes elegir qué aplicaciones conectar, y puedes desactivarla en cualquier momento. Google asegura que:

La conexión es segura.

Tú decides qué datos compartir.

La información no se usa libremente para entrenar modelos.

Esto responde a una de las principales preocupaciones actuales: hasta qué punto la IA puede acceder a nuestra vida digital sin invadirla.Con este lanzamiento, Google busca que Gemini deje de ser un chatbot tradicional y se convierta en un asistente proactivo. Es decir, que no espere instrucciones, sino que sea capaz de anticiparse a lo que necesitas.

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